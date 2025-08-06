Положены ли казахстанцам старше 2010 года рождения выплаты в 70 тыс. тенге, ответили в Минтруда
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Информацию о том, что всем казахстанцам, которые родились с 1949 по 2010 годы, должны выплатить по 70 тыс. тенге, опровергли в Министерстве труда и соцзащиты, передает NUR.KZ.
По данным Минтруда, в Сети рассылают информацию о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 2010 годы, положены выплаты в размере 70 тыс. тенге. В министерстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.
"Такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке.
Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников", - сказано в сообщении.
Идею с выплатами мошенники использовали и ранее. Мы рассказывали о фальшивом "Комитете выплат", через который казахстанцы, оплатив "госпошлину", якобы могли получить компенсации по своим депозитам.
Журналисты NUR.KZ также рассказывали, как казахстанцам понять, что сообщение о назначении выплаты не является фейком. Подробнее об этом можно узнать здесь.
Например, летом прошлого года родившимся с 1949 по 1998 год казахстанцам пообещали по 50 тысяч тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2272737-polozheny-li-kazahstancam-vyplaty-v-70-tys-tenge-otvetili-v-mintruda/
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