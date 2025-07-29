Работникам сельского хозяйства предлагают сократить пенсионный возраст

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на заседании кабмина рассказал, как можно повысить статус работников сельского хозяйства, передает корреспондент NUR.KZ.

"За последние годы современное сельское хозяйство, с учетом требований времени, модернизировалось и стало более технологичным и высокопроизводительным, в том числе за счет цифровизации.

Параллельно растет и статус работников сельского хозяйства, который необходимо и дальше поднимать за счет повышения заработной платы, снижения пенсионного возраста, применения увеличенного коэффициента к социальным выплатам жителей сел", - сказал Амангалий Бердалин.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность увеличения норматива субсидирования строительства жилья на селе.

"Предлагаемые меры позволят улучшить условия труда, привлечь новые кадры, закрепить людей на селе", - уверен он.

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