Стало известно, как изменится размер стипендий казахстанских студентов

С 1 сентября будет увеличен размер стипендий. Для бакалавриата - до 52 372 тенге, также выплаты поднимут для студентов магистратуры и докторантуры, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, на заседании вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов доложил о мерах господдержки студентов, направленных на повышение доступности и качества высшего образования в Казахстане.

"За последние 5 лет количество грантов в Казахстане возросло в 1,4 раза. На 2024-2025 учебный год выделен 93 116 грант.

Кроме того, с 1 сентября этого года будет увеличен размер стипендий обучающихся. Для бакалавриата размер стипендии составит - 52 372 тенге, магистратуры - 117 098 тенге и докторантуры - 262 500 тенге. То есть размер стипендий на уровне бакалавриата увеличится в 2 раза по сравнению с 2020 годом, а на уровне магистратуры и докторантуры - в 1,75 раза", - отметил вице-министр.

Сообщается, что по поручению главы государства также принят Закон РК по внедрению единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию и объединит в себе существующие меры поддержки.

Количество открытых счетов на сегодня составило 102 тыс. вкладов.

Напомним, в Казахстане регулярно повышают размеры стипендий для студентов. В прошлом году, например, рост затронул более 445 тыс. учащихся.

Подробнее о повышении стипендий в этом году, включая выплаты по конкретным специальностям, читайте в нашем материале.

Добавим, мы писали и о том, что президент Казахстана 10 января подписал закон , в рамках которого внедряется Единая добровольная накопительная система "Келешек". Ее участниками смогут стать дети от 5 до 18 лет.

Как работает программа и что государство предлагает гражданам, читайте здесь.

Кроме того, в Казахстане также действует программа "Национальный фонд – детям", в рамках которой каждому ребенку до 18 лет ежегодно начисляется часть инвестиционного дохода Нацфонда. Накопленные деньги можно также использовать на оплату обучения или пополнение образовательного депозита.