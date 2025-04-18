Сколько казахстанцев выбрались из бедности за счет госбюджета

За 2024 год адресную социальную помощь получили 413,7 тыс. человек. Из госбюджета им было выплачено 39,5 млрд тенге. В итоге 50,9 тыс. семей выбрались из бедности. Подробности читайте на NUR.KZ.

Адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане назначается домохозяйствам с низким достатком, чей совокупный доход на каждого члена семьи не превышает черту бедности, то есть ниже 35% от регионального медианного дохода или 70% от прожиточного минимума.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, за весь 2024 год получателями АСП стали 413,7 тыс. человек из 78,1 тыс. семей. Всего им оказали помощь на 39,5 млрд тенге.

Где больше всего получателей АСП

Больше всего получателей адресной соцпомощи проживало в Туркестанской области – 15,8 тыс. семей. На втором месте оказался Шымкент – 8,8 тыс., а на третьем расположилась Алматинская область – 6,1 тыс. Также большое количество получателей АСП проживало в Кызылординской области – 6,4 тыс. домохозяйств.

Примечательно, что подавляющее большинство получателей – дети (66,6%), то есть около 275,5 тыс. человек. А вот доля работающих граждан составила лишь 17,8% (59,8 тыс.). Еще 12,2% (50,3 тыс.) приходилось на получателей, ухаживающих за детьми, пожилыми людьми и лицами с инвалидностью, и около 3,4% – на другие категории граждан.

Сколько граждан победили бедность

Стоит отметить, что в итоге из общего числа получателей АСП около 50,9 тыс. семей смогли выйти из состояния бедности благодаря выплатам из госбюджета.

Напомним, адресная соцпомощь включает:

Важно учесть, что АСП не является пособием, которое обеспечивает семьи. Дело в том, что выплаты не дают возможности "жить безбедно, не работая" – домохозяйство получает ровно ту сумму, чтобы доходы на каждого члена семьи были равны черте бедности. К тому же выплата АСП возможна, только если все трудоспособные члены семьи трудоустроены.

Напомним, ранее стало известно, что механизм назначения АСП планируется изменить. Ожидается, что учитываться будут не только доходы граждан, но и расходы – на что именно тратит деньги малообеспеченная семья.