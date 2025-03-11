Более 8 млрд долларов забрали из Нацфонда казахстанцы

По состоянию на 1 марта 2025 года "детские" деньги из Нацфонда были переведены на счета своих владельцев 75 329 раз – общая сумма выплат превысила 8 млн долларов. Подробности читайте на NUR.KZ.

Программа "Национальный фонд – детям" работает в Казахстане уже второй год. В 2024 году каждому несовершеннолетнему ребенку было начислено по 100,52 доллара, а уже в 2025 году – по 129,38 доллара. Таким образом, у детей, кто участвует в программе уже второй год, на условных счетах, с учетом инвестдохода, хранится по 232,94 доллара.

Эти деньги граждане могут использовать на улучшение жилищных условий или оплату обучения, когда им исполнится 18 лет. Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), с 1 февраля 2024 года по 1 марта 2025 года было исполнено 75 329 заявлений на сумму более 8 млн долларов:

в целях улучшения жилищных условий – 43 781 заявление на сумму более 4,65 млн долларов; для оплаты образования – 31 548 заявлений на сумму порядка 3,35 млн долларов.

Казахстанцы при выборе "жилищных" целей чаще всего предпочитали зачислять деньги на депозит в жилстройсбербанке, чтобы копить деньги дальше, а не держать их "мертвым грузом" – по этой цели исполнено 42 622 заявления на сумму более 4,53 млн долларов.

Еще более 37,44 тыс. долларов по 362 заявлениям было использовано при внесении первоначального взноса по ипотеке и 32,8 тыс. долларов по 325 заявлениям просто было добавлено к основной сумме при окончательном расчете за жилье.

Что касается образования, то здесь чаще всего оплачивали именно обучение в учебных заведениях Казахстана, частями или полностью. На эту цель было направлено 27 020 заявлений на сумму более 2,88 млн долларов.

Еще более 354,24 тыс. долларов по 3 421 заявлениям казахстанцы направили на пополнение образовательного вклада и 971 заявление на 99,78 тыс. долларов было исполнено при оплате обучения за границей.

Отметим, что в 2025 году 6 921 035 казахстанским детям начислили целевые требования из Нацфонда почти на 888,8 млрд долларов.

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