"Может привести к дестабилизации пенсионной системы": Депутат - об отмене взносов от работодателей

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах палаты прокомментировал возможность упразднения обязательных пенсионных взносов работодателя в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Асхат Аймагамбетов напомнил, что несколько граждан, бывших работников Министерства финансов, Национального банка написали письмо по реформированию пенсионной системы. Он называет письмо очень грамотным, а предложения очень правильными.
"Например солидарная пенсия к 2040 году почти уйдет. Останутся только базовые накопления, которые у нас есть. Можно ли будет прожить? Вопрос.
Поэтому несколько лет назад как раз приняли решение по обязательным пенсионным взносам работодателя. Работодатель сейчас оплачивает. И там постепенно процент увеличивается каждый год, то есть приняли решение по постепенному увеличению. Это была очень важная мера для того, чтобы обеспечить более или менее безбедную старость и высокие выплаты для пенсионеров. Потому что обязательные пенсионные взносы в 10%, к сожалению, эту проблему не решают", - отметил он.
Мажилисмен добавил, что если эти дополнительные взносы работодателей будут упразднены, их надо будет чем-то замещать.
"Если звучат инициативы, чтобы их убрать - я надеюсь, что тогда будут инициативы и по возврату либо солидарной пенсии, либо эти взносы будет оплачивать еще какой-то субъект. Поэтому давайте посмотрим. Просто их убрать - это приведет к большой дестабилизации пенсионной системы, буквально через несколько лет", - резюмировал Аймагамбетов.
Напомним, в конце января соцналог и пенсионные отчисления работодателя предложили упразднить в Казахстане - такое предложение озвучил министр национальной экономики Серик Жумангарин во время заседания правительства.
Тогда он сообщил, что в случае увеличения ставки НДС до планируемого уровня, правительство готово снизить нагрузку на фонд оплаты труда.
"Мы готовы значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10%, до 30%, за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Эти расходы бюджет сможет взять на себя", - заявил министр.
После этого возможная отмена обязательных пенсионных взносов работодателя начала беспокоить казахстанцев, а эксперты указывали на недостаточно эффективную пенсионную систему в Казахстане.
Отметим, ранее мы уже писали, что обязательный пенсионный взнос работодателя в Казахстане уплачивается только за граждан, которые родились в 1975 году и позже. Более старшего поколения это не касается. Подробнее мы писали здесь.
Сейчас накопления, формируемые за счет ОПВР, не принадлежат казахстанцам. Эксперты предлагают направлять эти деньги на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2220153-mozhet-privesti-k-destabilizacii-pensionnoy-sistemy-deputat-ob-otmene-vznosov-ot-rabotodateley/