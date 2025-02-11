Почти 9 тыс. человек получили выплаты за переезд в другой регион Казахстана

За весь 2024 год в Казахстане 8 950 человек добровольно переселилось в трудодефицитные регионы страны. За это они получили выплаты от государства. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане продолжает действовать программа, в рамках которой граждане могут переехать в трудодефицитные регионы страны. Другими словами, туда, где нужна рабочая сила.

При этом государство активно помогает тем гражданам, которые решились на такой шаг. Им положена финансовая и другая поддержка:

субсидии на переезд – по 70 месячных расчетных показателей (МРП) на каждого члена семьи, то есть единовременно по 275 240 тенге в 2025 году;

в 2025 году; субсидии на покрытие расходов на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП на семью ( от 58 980 до 117 960 тенге );

); выдача сертификатов экономической мобильности на покупку жилья;

направление на обучение и содействие в трудоустройстве или организации бизнеса.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, за весь 2024 год в рамках добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы было переселено 8 950 человек, из которых 3 000 кандасов и 5 950 переселенцев. Все они получили меры государственной поддержки.

Больше всего людей было переселено в Павлодарскую область (3 422 человека). Далее идут Северо-Казахстанская (2 547), Костанайская (1 020), Восточно-Казахстанская (781) и Акмолинская (537) области.

В область Абай переселилось 530 человек, в Улытау – 70 человек, а в Карагандинскую область – 43 человека.

В ведомстве также отметили, что в регионы расселения кандасы прибыли в основном из Монголии (1 072 человек), Узбекистана (908), Китая (762), России (164) и некоторых других стран (94).

При этом из общей численности прибывших почти половина (4 279 человек) была трудоспособного возраста. На постоянную работу получилось трудоустроить 2 721 из них, еще 207 человек начали свой бизнес и 25 – получили гранты на открытие своего дела.

Отметим, что принимать переселенцев на работу выгодно и самим предпринимателям. Дело в том, что государством предусмотрены субсидии для работодателей, которые окажут содействие в переселении, в размере 400 МРП, то есть 1 572 800 тенге.

Напомним, в 2025 году также действует программа переселения в трудодефицитные регионы. Ранее стало известно, что ее участниками могут стать порядка 7 344 граждан.