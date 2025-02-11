Более 35 тыс. казахстанцев потратили на жилье свои "детские" выплаты из Нацфонда

В рамках программы "Нацфонд – детям" ЕНПФ перевел казахстанцам 6,3 млн долларов. Из них 3,63 млн долларов были потрачены на жилье. Об итогах первого года работы программы узнали журналисты NUR.KZ.

Программа "Национальный фонд – детям" работает уже второй год. До 1 февраля 2024 года каждый несовершеннолетний казахстанец получил на специальный счет по 100,52 доллара, а в этом году – по 129,38 доллара. В итоге у граждан, которые участвуют в программе с самого ее начала, теперь хранится по 232,92 доллара.

Между тем эти деньги молодые казахстанцы могут забрать, когда им исполнится 18 лет. Средства можно использовать на оплату обучения и на улучшение жилищных условий.

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), который является оператором программы, за 12 месяцев, то есть по итогам первого года работы программы, уже было исполнено 62 697 заявлений на сумму порядка 6,30 млн долларов.

На жилищные цели было направлено 36 119 заявлений на 3,63 млн долларов, на образовательные – 26 578 заявлений на 2,67 млн долларов.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Как использовались деньги

Чаще всего, когда граждане решали использовать свои деньги на улучшение жилищных условий, они направляли средства на жилищный вклад для дальнейшего накопления. Именно на эту цель было исполнено 35 113 заявлений примерно на 3,53 млн долларов.

Еще 304 заявителя использовали 30,27 тыс. долларов на первоначальный взнос по ипотеке, и еще 295 заявлений на 29,6 тыс. долларов были исполнены с целью произвести окончательный расчет за жилье, то есть "детские" деньги просто добавляли к основной сумме оплаты.

Что касается оплаты образования, то здесь чаще всего использовали средства непосредственно на оплату обучения. Именно с этой целью было исполнено 22 435 заявлений на 2,25 млн долларов.

При этом лишь 3 133 заявления на 314,86 тыс. долларов были направлены на пополнение образовательного вклада. На оплату обучения за границей было использовано 88,47 тыс. долларов 880 заявителями.

Напомним, главная цель программы – поддержать молодое поколение и предоставить каждому ребенку часть национального богатства страны. Такие выплаты положены только гражданам Казахстана.

Однако стоит отметить, что никто не заставляет забирать деньги, которые были переданы от Нацфонда. Впрочем, "отказаться" от них тоже нельзя.

Если их по какой-то причине было решено не использовать, средства не сгорят, а будут находиться на целевом накопительном счете в ЕНПФ еще 10 лет, а затем отправятся на индивидуальный пенсионный счет своего владельца.