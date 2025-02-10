Сколько денег выделил фонд "Қазақстан халқына" на помощь казахстанцам

Общественный фонд был создан для поддержки населения и финансирования социальных проектов. Заявки могут подавать все физлица, но виды помощи ограничены. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Общественный фонд "Қазақстан халқына" выделил почти 240,83 млрд тенге на благотворительные программы и проекты, из которых фактически выплачено более 186,5 млрд тенге.

За первое полугодие 2024 года фонд оказал помощь на сумму 58,8 млрд тенге, направив средства на здравоохранение, социальную поддержку, образование, спорт и помощь при чрезвычайных ситуациях.

Казахстанцы могут подать заявки на получение финансовой поддержки через платформу atamekenim.kz, но целевая помощь физлицам предоставляется только в исключительных случаях, таких как лечение за рубежом или приобретение лекарств, не обеспечиваемых государством.

Общественный фонд "Қазақстан халқына" был создан в 2022 году. Учреждение фонда стало ответом на социально-экономические вызовы, с которыми столкнулась страна, включая последствия пандемии COVID-19.

Формируется фонд за счет добровольных взносов от бизнеса, частных лиц и других источников.

Сколько денег собрано и выделено на помощь казахстанцам

Согласно данным на официальном сайте "Қазақстан халқына", на 1 января текущего года общая стоимость утвержденных благотворительных программ и проектов составила почти 240,83 млрд тенге.

Фактически выплачено по благотворительным программам и проектам чуть более 186,5 млрд тенге.

При этом за первое полугодие 2024 года (полный годовой отчет на момент написания материала не был опубликован) оказана благотворительная помощь на сумму 58,8 млрд тенге. Эти деньги были направлены на:

здравоохранение – 34,772 млрд тенге ;

; социальную поддержку – 2,96 млрд тенге ;

; образование – 6,046 млрд тенге ;

; спорт – 1,697 млрд тенге ;

; помощь населению при чрезвычайной ситуации – 13,133 млрд тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как получить помощь

Основными целями фонда "Қазақстан халқына" являются:

поддержка социально уязвимых слоев населения – помощь малообеспеченным семьям, инвалидам, пенсионерам и другим нуждающимся группам;

– помощь малообеспеченным семьям, инвалидам, пенсионерам и другим нуждающимся группам; финансирование образовательных и медицинских проектов – средства фонда используются для улучшения доступа к качественному образованию и здравоохранению;

– средства фонда используются для улучшения доступа к качественному образованию и здравоохранению; развитие инфраструктуры – поддерживаются проекты, связанные с улучшением жилищных условий, строительством школ, больниц и других социальных объектов;

– поддерживаются проекты, связанные с улучшением жилищных условий, строительством школ, больниц и других социальных объектов; содействие в кризисных ситуациях – фонд также играет важную роль в оказании помощи в чрезвычайных ситуациях, таких как стихийные бедствия или эпидемии.

При этом казахстанцы могут подать заявки на получение финансовой поддержки в определенных ситуациях через специальную платформу atamekenim.kz.

Для этого необходимо зарегистрироваться (понадобятся ЭЦП и номер телефона, отмеченный в базе мобильных граждан). Далее в личном кабинете выбирается услуга "Подать заявку на получение помощи" и заполняются все необходимые данные.

Расчет платежей. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

В заявке важно прикрепить сканированные копии документов, подтверждающих необходимость в получении помощи (например, медицинские справки и направления на лечение).

После завершения процесса заполнения данных и подачи заявки ей будет присвоен ID-номера. Статус обработки можно увидеть в личном кабинете.

Следует помнить, что целевая помощь физлицам предоставляется в исключительных случаях, среди которых отмечаются:

направление граждан РК на лечение за рубеж, не имеющих возможности лечения за рубежом в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по немедицинским причинам; приобретение лекарственных препаратов, не обеспечиваемых государством, для лечения различных заболеваний или состояний; адресная помощь отдельным физическим лицам в исключительных случаях.

И если заявка не соответствует утвержденным направлениям целевой помощи гражданам РК, то она отклоняется.

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