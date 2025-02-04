Возможная отмена ОПВР: эксперты заявляют о вероятной нехватке пенсии некоторым категориям казахстанцев

Возможная отмена обязательных пенсионных взносов работодателя беспокоит казахстанцев, а эксперты указывают на недостаточно эффективную пенсионную систему в Казахстане, передает "31 канал".

Как сообщает телеканал, пока экономисты и финансисты обсуждают повышение ставки НДС в стране, простые казахстанцы обеспокоены возможной отменой обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).

Отмечается, что на сегодня ОПВР составляет 2,5%, но к 2028 году должен вырасти до 5%. Однако эксперты советуют не считать деньги из ОПВР своими, так как их невозможно будет снять и передать по наследству.

"ОПВР был придуман для того, чтобы перераспределить эти деньги. В пользу тех, у кого недостаточно накоплений, либо совсем их нет. То есть, по сути, работодатель производит взносы на ваше имя. Но по факту эти деньги достаются тем, у кого этих отчислений нет, либо недостаточно", - поясняет финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

Эксперты, как отмечает телеканал, считают недостаточно эффективной нынешнюю пенсионную систему в стране - нужны реформы.

Аналитик Меруерт Махмутова предлагает пересмотреть подход к начислению солидарной пенсии.

"Человек, когда выходит на пенсию, какую долю от своей средней зарплаты, например, от которой считается, он получает? В настоящий момент это доля примерно равна 20%. Минтруда радостно рапортует, что это около 40%. В развитых странах, когда человек получал зарплату и выходит на пенсию, это примерно 70% от предыдущей его заработной платы. Понимаете? Вот эта методика расчета пенсии - она должна меняться. Меняться именно правительством", - считает аналитик.

Однако в Министерстве национальной экономики не дают ясных ответов по поводу возможной отмены ОПВР.

"Снижение размера социального налога, уменьшение размера пенсионных отчислений - все они будут компенсированы за счет бюджета, за счет дополнительных поступлений. Если такое предложение будет принято. Но все эти предложения все равно будет обсуждаться", - сообщил заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Нурлыбек Шаймаханов.

Напомним, в конце января соцналог и пенсионные отчисления работодателя предложили упразднить в Казахстане - такое предложение озвучил министр национальной экономики Серик Жумангарин во время заседания правительства.

Тогда он сообщил, что в случае увеличения ставки НДС до планируемого уровня, правительство готово снизить нагрузку на фонд оплаты труда.

"Мы готовы значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10%, до 30%, за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Эти расходы бюджет сможет взять на себя", - заявил министр.

Отметим, ранее мы уже писали, что обязательный пенсионный взнос работодателя в Казахстане уплачивается только за граждан, которые родились в 1975 году и позже. Более старшего поколения это не касается. Подробнее мы писали здесь.

Сейчас накопления, формируемые за счет ОПВР, не принадлежат казахстанцам. Эксперты предлагают направлять эти деньги на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков.