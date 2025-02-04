Возможная отмена ОПВР: эксперты заявляют о вероятной нехватке пенсии некоторым категориям казахстанцев

Возможная отмена обязательных пенсионных взносов работодателя беспокоит казахстанцев, а эксперты указывают на недостаточно эффективную пенсионную систему в Казахстане, передает "31 канал".
Как сообщает телеканал, пока экономисты и финансисты обсуждают повышение ставки НДС в стране, простые казахстанцы обеспокоены возможной отменой обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).
Отмечается, что на сегодня ОПВР составляет 2,5%, но к 2028 году должен вырасти до 5%. Однако эксперты советуют не считать деньги из ОПВР своими, так как их невозможно будет снять и передать по наследству.
"ОПВР был придуман для того, чтобы перераспределить эти деньги. В пользу тех, у кого недостаточно накоплений, либо совсем их нет. То есть, по сути, работодатель производит взносы на ваше имя. Но по факту эти деньги достаются тем, у кого этих отчислений нет, либо недостаточно", - поясняет финансовый аналитик Арман Бейсембаев.
Эксперты, как отмечает телеканал, считают недостаточно эффективной нынешнюю пенсионную систему в стране - нужны реформы.
Аналитик Меруерт Махмутова предлагает пересмотреть подход к начислению солидарной пенсии.
"Человек, когда выходит на пенсию, какую долю от своей средней зарплаты, например, от которой считается, он получает? В настоящий момент это доля примерно равна 20%. Минтруда радостно рапортует, что это около 40%. В развитых странах, когда человек получал зарплату и выходит на пенсию, это примерно 70% от предыдущей его заработной платы. Понимаете? Вот эта методика расчета пенсии - она должна меняться. Меняться именно правительством", - считает аналитик.
Однако в Министерстве национальной экономики не дают ясных ответов по поводу возможной отмены ОПВР.
"Снижение размера социального налога, уменьшение размера пенсионных отчислений - все они будут компенсированы за счет бюджета, за счет дополнительных поступлений. Если такое предложение будет принято. Но все эти предложения все равно будет обсуждаться", - сообщил заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Нурлыбек Шаймаханов.
Напомним, в конце января соцналог и пенсионные отчисления работодателя предложили упразднить в Казахстане - такое предложение озвучил министр национальной экономики Серик Жумангарин во время заседания правительства.
Тогда он сообщил, что в случае увеличения ставки НДС до планируемого уровня, правительство готово снизить нагрузку на фонд оплаты труда.
"Мы готовы значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10%, до 30%, за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Эти расходы бюджет сможет взять на себя", - заявил министр.
Отметим, ранее мы уже писали, что обязательный пенсионный взнос работодателя в Казахстане уплачивается только за граждан, которые родились в 1975 году и позже. Более старшего поколения это не касается. Подробнее мы писали здесь.
Сейчас накопления, формируемые за счет ОПВР, не принадлежат казахстанцам. Эксперты предлагают направлять эти деньги на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2217729-kazahstancy-obespokoeny-vozmozhnoy-otmenoy-obyazatelnogo-pensionnogo-vznosa-rabotodatelya/