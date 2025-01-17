Стоит ли увольняться получателям "шахтерского" пособия в Казахстане

Казахстанцам, работающим на вредных производствах, могут назначить спецсоцвыплату, но только если они уйдут с прежней работы. Стоит ли при этом полностью увольняться, читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане ввели так называемое "шахтерское пособие" – специальную социальную выплату для работников, которые долгое время проработали на вредных производствах.

Положена спецсоцвыплата гражданам, достигшим 55 лет и имеющим минимум 7 лет стажа на "вредной" работе с уплатой обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), но при условии, что они уволятся с нее.

При этом стоит отметить, что не обязательно "радикально" подходить к этому вопросу и прекращать трудовую деятельность до официального выхода на пенсию. Граждане могут просто устроиться на "легкую" работу, при этом сохранив право на получение "шахтерского" пособия.

Для многих казахстанцев такой вариант развития может стать предпочтительным:

помимо спецсоцвыплаты, они будут получать зарплату и увеличивать свой трудовой стаж;

их пенсионные накопления продолжат расти, а значит, что после выхода на заслуженный отдых их выплата из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) станет больше.

Напомним, что спецсоцвыплата назначается в двух вариантах. Ее "полная версия" формируется из четырех источников:

из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов (1 ПМ в 2024 году составлял 43 407 тенге, а в 2025 – 46 228 тенге); из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ; за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ; за счет ОППВ и обязательных пенсионных взносов (ОПВ) из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

"Неполная" спецсоцвыплата полагается гражданам, которые работали на "вредном" производстве в прошлом. Правда, выплачиваться она будет только за счет накоплений в ЕНПФ и из республиканского бюджета.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, за весь 2024 год за "шахтерским" пособием обратилось 14 322 человека. Но оно было назначено только 13 568 из них. При этом "полные" спецсоцвыплаты оформили 10 475 получателей, а "неполные" – 3 093.

Средний размер выплаты в 2024 году составил более 208 тыс. тенге.

Примечательно, что в разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением "шахтерского" пособия было зарегистрировано именно в Карагандинской области – 547 человек получили выплату из двух источников и 1 878 человек – из четырех.

Также активно обращались за спецсоцвыплатой работники Костанайской (2 источника – 343, 4 источника – 1 146) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 288, 4 источника – 1 162) областей.

При этом потенциальных получателей на самом деле было в разы больше. Согласно официальным данным, на "шахтерское" пособие могли претендовать более 37 тыс. работников.