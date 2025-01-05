Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Когда начнут проверять банковские счета граждан, перед назначением АСП в Казахстане

Опубликовано:

Оформление пособий в онлайн-формате.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 11 января в пилотном режиме запустят новый механизм назначения адресной социальной помощи (АСП). У потенциальных получателей будет проверять счета, доходы и расходы. Подробности читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • С 11 января 2025 года в Казахстане запустят пилотный проект нового механизма назначения адресной социальной помощи (АСП), который будет действовать до 1 ноября 2025 года.
  • Новая система будет проверять банковские счета, доходы и расходы потенциальных получателей АСП через межбанковскую систему обмена информацией по открытым программным интерфейсам (Open API).
  • Система будет учитывать различные источники дохода, включая пособия и алименты, а также расходы граждан на питание, одежду, отдых и кредиты, чтобы выявлять действительно нуждающихся в поддержке.

Адресная социальная помощь – инструмент, который помогает малообеспеченным семьям преодолеть тяжелый момент в жизни и выбраться из бедности. В скором времени механизм ее назначения в Казахстане сильно изменится.

На сайте Эталонного контрольного банка НПА РК в электронном виде был опубликован приказ, согласно которому с 11 января 2025 года на всей территории Казахстана будет запущен пилотный проект назначения АСП на новых условиях.

В таком режиме система проработает до 1 ноября 2025 года.

Что изменится для казахстанцев

С начала действия пилотного проекта граждане, которые претендуют на получение адресной соцпомощи, должны подать соответствующую заявку.

После этого система проверит наличие телефона в базе мобильных граждан и отправит SMS-сообщение с номера 1414, на которое нужно ответить согласием.

После утвердительного ответа межбанковская система обмена информацией по открытым программным интерфейсам (Open API) отправит запросы в банки, чтобы проверить счета потенциального получателя АСП и движение денежных средств по ним. После будет решаться вопрос о назначении АСП.

Стоит отметить, что система будет проверять не только наличие денег на банковском счете.
Так, система будет учитывать доход из разных источников. Например, в учет пойдут пособия, алименты и прочие виды доходов, но при этом система не пропустит и расходы граждан: на питание, одежду, отдых, наличие у гражданина кредитов и многое другое.

Приказ о запуске пилотного механизма назначения АСП был подписан Министром труда и социальной защиты населения РК, Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и заместителем председателя Национального банка РК.

Ожидается, что к процессу подключат и некоторые другие ведомства, что в итоге позволит построить систему, которая способна выявлять действительно нуждающихся граждан и обеспечивать им целевую поддержку со стороны государства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2208302-kogda-nachnut-proveryat-bankovskie-scheta-grazhdan-pered-naznacheniem-asp-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie