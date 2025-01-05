Когда начнут проверять банковские счета граждан, перед назначением АСП в Казахстане

С 11 января в пилотном режиме запустят новый механизм назначения адресной социальной помощи (АСП). У потенциальных получателей будет проверять счета, доходы и расходы. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С 11 января 2025 года в Казахстане запустят пилотный проект нового механизма назначения адресной социальной помощи (АСП), который будет действовать до 1 ноября 2025 года.

Новая система будет проверять банковские счета, доходы и расходы потенциальных получателей АСП через межбанковскую систему обмена информацией по открытым программным интерфейсам (Open API).

Система будет учитывать различные источники дохода, включая пособия и алименты, а также расходы граждан на питание, одежду, отдых и кредиты, чтобы выявлять действительно нуждающихся в поддержке.

Адресная социальная помощь – инструмент, который помогает малообеспеченным семьям преодолеть тяжелый момент в жизни и выбраться из бедности. В скором времени механизм ее назначения в Казахстане сильно изменится.

На сайте Эталонного контрольного банка НПА РК в электронном виде был опубликован приказ, согласно которому с 11 января 2025 года на всей территории Казахстана будет запущен пилотный проект назначения АСП на новых условиях.

В таком режиме система проработает до 1 ноября 2025 года.

Что изменится для казахстанцев

С начала действия пилотного проекта граждане, которые претендуют на получение адресной соцпомощи, должны подать соответствующую заявку.

После этого система проверит наличие телефона в базе мобильных граждан и отправит SMS-сообщение с номера 1414, на которое нужно ответить согласием.

После утвердительного ответа межбанковская система обмена информацией по открытым программным интерфейсам (Open API) отправит запросы в банки, чтобы проверить счета потенциального получателя АСП и движение денежных средств по ним. После будет решаться вопрос о назначении АСП.

Стоит отметить, что система будет проверять не только наличие денег на банковском счете.

Так, система будет учитывать доход из разных источников. Например, в учет пойдут пособия, алименты и прочие виды доходов, но при этом система не пропустит и расходы граждан: на питание, одежду, отдых, наличие у гражданина кредитов и многое другое.

Приказ о запуске пилотного механизма назначения АСП был подписан Министром труда и социальной защиты населения РК, Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и заместителем председателя Национального банка РК.

Ожидается, что к процессу подключат и некоторые другие ведомства, что в итоге позволит построить систему, которая способна выявлять действительно нуждающихся граждан и обеспечивать им целевую поддержку со стороны государства.