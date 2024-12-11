Предложение поднять пособие на ребенка до 70 тысяч тенге: что ответили в Минтруда

На брифинге в СЦК глава комитета Минтруда и соцзащиты прокомментировал предложение депутатов о поднятии пособия на ребенка до 70 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодняшний день 22 тысячи тенге с копейками выплачивается на одного ребенка, но при этом на второго, на третьего, на четвертого ребенка, конечно, уже сумма выплат повышается, но, конечно, не до 70-ти тысяч.

На сегодняшний день нашим министерством оказывается 41 вид выплат - чтобы эти все выплаты произвести, нам с республиканского бюджета необходимо около 5,2 млрд тенге.

Мы посчитали, что, если, например, каждому ребенку выплачивать 70 тысяч тенге, то на количество детей, которые существуют на сегодня, нам только на эту выплату понадобится 5,7 трлн тенге. С учетом того, что это деньги наших налогоплательщиков, я думаю, что мы эту сумму просто не осилим", - ответил глава Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты МТСЗН Толеген Оспанкулов.

Также у представителя Минтруда и соцзащиты спросили, почему в Казахстане нет выплат для неполных семей, где ребенка воспитывает только один родитель, часто не получая при этом алименты.

"В рамках действующего законодательства есть нормы, конечно, если я сейчас начну говорить, вы скажете, что это сумма очень маленькая, и ее в любом случае не хватит, но если, например, мать или отец работает, и они воспитывают ребенка, и при этом у него в системе соцстрахования есть свои накопления, то есть то, что он накопил до 18-ти лет, с этого фонда они могут получать 40% своей заработной платы.

То есть в рамках обязанностей государства эти нормы в какой-то степени выполняются. Но опять же, чтобы их дальше развить, необходимо, чтобы в бюджете было достаточно средств, и я думаю, что в зависимости от этого эти вопросы будут дальше решаться", - добавил глава комитета МТЗСН.

Напомним, что предложение увеличить выплаты на одного ребенка в Казахстане этим летом озвучивала депутат мажилиса.

Также в августе мы писали о том, что многодетные семьи в Казахстане получают государственные пособия, однако эксперты считают, что такую поддержку нужно оказывать всем семьям с детьми.

Добавим, в октябре депутат Жанна Асанова предложила изменить механизм расчета алиментов, поскольку некоторые родители занижают свою зарплату и платят ребенку минимум.

В Казахстане существуют различные меры поддержки для семей. В частности, родители могут получать государственное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а если в семье совместно проживает четыре или более детей – пособие по многодетности.