Скольким казахстанцам назначили новую соцвыплату

Новую специальную социальную выплату назначили 13 673 казахстанцам. Из них около трех тысяч получателей уже не были заняты на вредной работе. Какие выплаты им положены, читайте в материале NUR.KZ.

Напомним, что с этого года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК между тем напоминают, что обязательными условиями для ее назначения являются достижение 55-летнего возраста и уплата обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее 7 лет.

ОППВ работодатели перечисляют за работников, занятых на работах с вредными условиями труда, список которых насчитывает более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, новая соцвыплата полагается казахстанцам, которые работают или ранее работали в 17 отраслях экономики.

При этом спецсоцвыплату в полном объеме могут получить работники, которые были заняты на вредной работе вплоть до ее назначения. Тогда она будет выплачиваться из четырех источников: республиканского бюджета, ЕНПФ, за счет работодателя и компании по страхованию жизни.

Но для ее получения работникам нужно уйти с работы с вредными условиями труда, то есть перевестись на легкую работу (тогда они будут получать зарплату и спецсоцвыплату) или выйти на отдых и получать выплату до назначения пенсии.

Как сообщили в Минтруда, за полной спецсоцвыплатой по состоянию на 25 ноября 2024 года обратились 10 522 человека, из них она была назначена 9 798 получателям.

Новую соцвыплату также могут оформить казахстанцы, которые не заняты на работах с вредными условиями труда, но трудились на них ранее. В таком случае она будет выплачиваться только из двух источников: республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд.

Такие получатели также могут продолжать работать, получать зарплату и спецсоцвыплату, которая осуществляется до пенсионного возраста.

За назначением неполной выплаты с начала года между тем обратился 3 151 человек, 3 037 из которых она была назначена.

Всего спецсоцвыплата была назначена 12 835 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда. А обратились за ней 13 673 человека.

В разрезе регионов наибольшее количество заявителей зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 538, 4 источника – 1 835), Костанайской (2 источника – 340, 4 источника – 1 151) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 283, 4 источника – 1 173) областях.

Кроме того, 351 гражданин ожидает заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, и еще 119 потенциальных получателей не ответили на SMS-сообщение о проактивном назначении соцвыплаты. А 368 обратившимся за ней отказано в назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

Между тем с учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тыс. работников.

Средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге. Но для каждого работника итоговая сумма индивидуальна и зависит от накоплений в ЕНПФ.