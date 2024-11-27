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Скольким казахстанцам назначили новую соцвыплату

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Мужчина кладет деньги в нагрудный карман
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новую специальную социальную выплату назначили 13 673 казахстанцам. Из них около трех тысяч получателей уже не были заняты на вредной работе. Какие выплаты им положены, читайте в материале NUR.KZ.

Напомним, что с этого года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК между тем напоминают, что обязательными условиями для ее назначения являются достижение 55-летнего возраста и уплата обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее 7 лет.

ОППВ работодатели перечисляют за работников, занятых на работах с вредными условиями труда, список которых насчитывает более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, новая соцвыплата полагается казахстанцам, которые работают или ранее работали в 17 отраслях экономики.

При этом спецсоцвыплату в полном объеме могут получить работники, которые были заняты на вредной работе вплоть до ее назначения. Тогда она будет выплачиваться из четырех источников: республиканского бюджета, ЕНПФ, за счет работодателя и компании по страхованию жизни.

Но для ее получения работникам нужно уйти с работы с вредными условиями труда, то есть перевестись на легкую работу (тогда они будут получать зарплату и спецсоцвыплату) или выйти на отдых и получать выплату до назначения пенсии.

Как сообщили в Минтруда, за полной спецсоцвыплатой по состоянию на 25 ноября 2024 года обратились 10 522 человека, из них она была назначена 9 798 получателям.

Новую соцвыплату также могут оформить казахстанцы, которые не заняты на работах с вредными условиями труда, но трудились на них ранее. В таком случае она будет выплачиваться только из двух источников: республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд.

Такие получатели также могут продолжать работать, получать зарплату и спецсоцвыплату, которая осуществляется до пенсионного возраста.

За назначением неполной выплаты с начала года между тем обратился 3 151 человек, 3 037 из которых она была назначена.

Всего спецсоцвыплата была назначена 12 835 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда. А обратились за ней 13 673 человека.

В разрезе регионов наибольшее количество заявителей зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 538, 4 источника – 1 835), Костанайской (2 источника – 340, 4 источника – 1 151) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 283, 4 источника – 1 173) областях.

Кроме того, 351 гражданин ожидает заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, и еще 119 потенциальных получателей не ответили на SMS-сообщение о проактивном назначении соцвыплаты. А 368 обратившимся за ней отказано в назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

Между тем с учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тыс. работников.

Средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге. Но для каждого работника итоговая сумма индивидуальна и зависит от накоплений в ЕНПФ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2193074-skolko-nezanyatyh-na-vrednoy-rabote-kazahstancev-poluchili-novuyu-specsocvyplatu/

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