Два вида пособий планируют назначать за один день в Казахстане

В Казахстане хотят ускорить процесс назначения сразу двух видов пособий: по инвалидности и на погребение. Весь процесс будет занимать всего один рабочий день. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент оформление некоторых государственных пособий может занять определенное время. Например, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, назначение пособия по инвалидности от общего заболевания или трудового увечья, а также единовременного пособия на погребение сейчас длится до семи рабочих дней.

Между тем ведомством был подготовлен и опубликован проект приказа, в рамках которого данная процедура должна быть ускорена.

Пока проект находится на стадии обсуждения, которое продлится до 14 августа. Однако, если его примут, срок оказания услуги по назначению вышеуказанных пособий через портал "Электронного правительства" или в проактивном формате сократится с семи до одного рабочего дня.

"В случае обращения за назначением пособия по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья через портал или проактивную услугу срок назначения пособия не превышает один рабочий день со дня регистрации заявления", – говорится в документе.

Подобная поправка есть и по отношению к пособию на погребение. Отметим, что его имеют право получить граждане, похоронившие родственника или знакомого, который являлся пенсионером или получателем государственных пособий. Данную услугу не следует путать с выплатами на погребение из ЕНПФ за счет накоплений умершего.

Между тем, помимо пособия по инвалидности от общего заболевания, некоторые граждане могут также начать получать социальные выплаты по потере трудоспособности . О том, кому они положены, мы подробно рассказали здесь.