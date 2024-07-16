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Все больше казахстанцев вынуждены оформлять соцвыплаты по потере работы

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Женщина держит в руках деньги и пользуется смартфоном
Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Потеряв работу, казахстанцы могут оформить социальную выплату из ГФСС. По последним данным более 128 тыс. человек обратилось за ними именно в текущем году. Подробности читайте на NUR.KZ.

За всех официально трудоустроенных граждан работодатели обязаны производить различные взносы и отчисления, в том числе в Государственный фонд социального страхования (ГФСС).

Благодаря этому в определенных жизненных ситуациях работники могут рассчитывать на получение социальных выплат, например, при потере работы. А таких граждан, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, становится все больше.

Так, по состоянию на 1 июля текущего года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы превысила 180,2 тыс. человек, из которых порядка 128,3 тыс. граждан оформили соцвыплату впервые именно в 2024 году – месяцем ранее было лишь 110,3 тыс. человек.

Всего же, как отметили в Минтруда, по состоянию на 1 июля текущего года в качестве соцвыплат по потере работы из ГФСС было выплачено порядка 39 млрд тенге.

Стоит отметить, что размер выплаты может достигать 45% от потерянного дохода, а получать деньги казахстанцы могут от 1 до 6 месяцев. Размер и срок поддержки зависит от того, как долго работник участвовал в системе обязательного социального страхования, то есть сколько времени за него платились взносы. Подробнее о том, как рассчитываются выплаты, мы подробно рассказывали здесь.

Чтобы оформить соцвыплату в связи с потерей работы, нужно выполнить следующие шаги:

  • авторизоваться на портале "Электронного правительства";
  • найти раздел "Трудоустройство и занятость" и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу, заполнить все поля и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение дня карьерный центр предложит несколько подходящих вакансий;
  • если работа все равно не будет найдена, то в течение трех дней заявителю присвоят статус "безработный".

После этого гражданину придет SMS-сообщение с предложением назначить выплату из ГФСС в проактивном формате. Безработному останется лишь дать согласие, после чего соцвыплата будет назначена автоматически.

Стоит отметить, что соцвыплата из ГФСС по потере работы назначается независимо от причины увольнения. Ее главная задача – поддержать человека в трудной ситуации, чтобы он смог быстрее найти себе новую работу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2134704-vse-bolshe-kazahstancev-vynuzhdeny-oformlyat-socvyplaty-po-potere-raboty/

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