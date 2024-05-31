Сколько платят жертвам политических репрессий в Казахстане

Жертвам политических репрессий назначают выплаты и пособия, размер которых может варьироваться от 0,75 до 100 МРП. Всего на 2024 год было выделено более 2,7 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. В эту дату в центре внимания оказываются жители страны, которые стали жертвами политических репрессий или были признаны пострадавшими от политических репрессий.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с 2003 года в Казахстане им выплачиваются единовременные денежные компенсации.

Всего с 2003 года было выплачено 19,8 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В текущем году на эти цели выделено более 2,7 млрд тенге.

За период с 2003 по 2023 годы на сумму 2,9 млрд тенге была выплачена единовременная денежная компенсация. Ее размер варьируется от 0,75 до 100 месячных расчетных показателя (МРП), то есть от 2 769 до 369 000 тенге. В 2024 году из республиканского бюджета на такие выплаты выделено 1,2 млрд тенге.

Жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат также назначается специальное государственное пособие в размере 1,23 МРП (4 542 тенге).

С 2005 по 2023 год на его выплату было выделено 16,9 млрд тенге. В текущем году предусмотрено еще 1,5 млрд тенге. Всего по состоянию на 1 мая насчитывалось 26 833 получателя.

Помимо этого, ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий.

В 2024 году ее получат 9 668 человек на общую сумму в 223,8 млн тенге. Суммы выплат варьируются от 9 230 тенге до 38 448 тенге.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал обращение ко всем гражданам в связи с Днем памяти жертв политических репрессий и голода.