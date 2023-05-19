"Социальная карта не учла 4-го ребенка": ошибки при начислении пособий признали в Минтруда

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в ходе разъяснения норм Социального кодекса РК признала, что ошибки при назначении тех или иных выплат не исключаются, передает корреспондент NUR.KZ.

В пример министр привела недавний случай, который произошел с многодетной семьей.

"Одна семья нам написала письмо, что у них четверо детей. Они спрашивали, почему другие семьи получили СМС, что имеют право получить госсоцпособия как многодетная, а они – нет", – сказала она.

Проверка, по данным министра, показала, что эта семья действительно имеет четверых детей, и ей должны назначить пособие.

"Получилось так, что у нас ЗАГС оцифрован, начиная с 2008 года. И один из ее детей родился в 2005 году. И получилось, как будто в информационной системе ЗАГС у нее трое детей. А информация о четвертом ребенке находится на бумажном носителе. Поэтому мы сказали, что вы можете идти в ЦОН, написать заявление, и мы включим в базу этого ребенка, и вы будете получать пособие. Не все информационные системы были оцифрованы, начиная с тех годов, в этой связи такая ошибка есть", – пояснила Тамара Дуйсенова.

Бывают ошибки, добавила она, связанные с неправильной пропиской. Во всех таких случаях она советует обращаться в ЦОН.

"МЦРИАП готовит сервисные приложения, человек может сам дать свои данные, перепроверяя их, можно будет внести изменения. Сейчас пока человек приходит и предоставляет всю информацию для того, чтобы их включить в проактивное оказание услуг.

Сейчас пока идет пилотный проект, идет актуализация данных (с 1 июля приступают – прим. ред.), но данные должны постоянно актуализироваться. Есть пока такие недоработки, которые тоже хотели вас попросить, если кто-то видит, что не получил СМС или не назначили что-то, нужно обратиться в ЦОН. Этот вопрос можно разрешить без больших проблем", – заверила глава Минтруда и соцзащиты населения.

Ранее глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение депутатов отменить АСП и увеличить при этом размеры детских пособий в Казахстане. По ее словам, адресная социальная помощь не может быть остановлена.

"У нас есть семьи, которые получают такую помощь. Есть граждане, которые не могут работать. Поэтому им должна быть оказана адресная социальная помощь", – сказала Тамара Дуйсенова.

Она добавила, что ведется постоянная работа над совершенствованием механизма оказания АСП. Речь, в том числе, идет о цифровой карте семьи, которая позволяет назначить выплату пособий и соцвыплат в автоматическом режиме.

Между тем в сентябре прошлого года в Казахстане в пилотном режиме запустили информационную систему "Цифровая карта семьи". С ее помощью казахстанцы теперь могут получать пособия и соцвыплаты в проактивном формате, то есть с минимальным своим участием.

Также стало известно, что с 1 июля в Казахстане вырастут пособия для некоторых категорий награжденных многодетных матерей. Как сообщили в Минтруда, с 1 июля 2023 года размер пособия для матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющих звание "Мать-героиня", то есть родивших и воспитавших семь и более детей, с 1 июля 2023 года будет повышен до 7,4 МРП.

При этом пособиями по многодетности по состоянию на 1 апреля в среднем охвачено около 538,3 тыс. семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2021324-sotsialnaya-karta-ne-uchla-4-go-rebenka-oshibki-pri-nachislenii-posobiy-priznali-v-mintruda/