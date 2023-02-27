Какие услуги пенсионного фонда можно получить без оригинала удостоверения личности

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цифровые документы в Казахстане имеют ту же силу, что и оригиналы, а значит, их можно предъявлять везде, в том числе в государственных органах. О том, какие услуги можно получить без оригиналов удостоверения личности и других документов, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Осенью прошлого года в правила использования цифровых документов были внесены изменения, которые приравняли электронные версии документов, размещенные в соответствующем сервисе в банковских мобильных приложениях или в eGovMobile, к физическим оригиналам.

Таким образом казахстанцы теперь имеют возможность получать государственные услуги, не показывая свой оригинальный документ, а обходиться только его цифровой версией. Как рассказали в ЕНПФ, некоторые такие услуги доступны и у них.

Какие документы можно использовать в электронном виде:

удостоверение личности;

паспорт гражданина Республики Казахстан;

вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;

свидетельство о рождении;

удостоверение лица без гражданства.

Используя один из этих цифровых документов, клиенты ЕНПФ теперь могут подать заявление о выборе управляющего инвестиционным портфелем (УИП) или на возврат пенсионных накоплений в доверительное управление Нацбанку.

Также цифровой документ можно использовать и для получения выписки с индивидуального пенсионного счета при обращении поверенного лица или законного представителя. Ранее для получения этой услуги требовался оригинальный документ.

Таким же образом жители Казахстана могут получить и другие услуги Единого накопительного пенсионного фонда. Используя только цифровую версию документа, клиент может:

получить выписку с индивидуального пенсионного счета;

внести изменение или дополнение в реквизиты;

изменить способ информирования о состоянии пенсионных накоплений;

перевести пенсионные накопления в страховую организацию.

Важно помнить, что получить эти услуги можно только при личном обращении в один из офисов ЕНПФ. Также, как уточняют в фонде, получить услугу не получится, если оригинал документа является недействительным – электронной версии просто не будет в мобильном приложении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2010955-kakie-uslugi-pensionnogo-fonda-mozhno-poluchit-bez-originala-udostovereniya-lichnosti/