Сколько казахстанских семей получили адресную соцпомощь в 2021 году

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В 2021 году на предоставление адресной помощи из бюджета было выделено почти 70 млрд тенге. Сколько семей получили такие выплаты, и какой социальный пакет положен детям из малообеспеченных семей, читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщают, что на 1 января 2022 года адресная социальная помощь (АСП) была назначена 990,5 тыс. человек из 198,4 тыс. семей. Из бюджета на эти цели было выделено 68,5 млрд тенге.

Такая помощь в виде денежных средств назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Напомним, что для каждого региона страны ежемесячно рассчитывается свой прожиточный минимум на душу населения, в зависимости от изменения стоимости минимальной потребительской корзины.

В I квартале 2022 года получателям АСП продлили назначение помощи в связи с действием режима ЧП и ограничительными карантинными мерами.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также удаленно - посредством портала электронного правительства.

Сколько детей получили гарантированный социальный пакет в 2021 году

В рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

На 1 января 2022 года 259,4 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет был назначен социальный пакет в виде набора продуктов и бытовой химии.

Напоминаем, что ГСП разделен на две возрастные группы детей: от года до шести лет и от шести до восемнадцати лет. Содержание наборов гарантированного социального пакета отличается в зависимости от возрастной группы.

Также напоминаем, что с начала текущего года были увеличены пособия, в расчетах которых применяется прожиточный минимум и месячный расчетный показатель. Таким образом, практически все виды госпособий были увеличены на 5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1953114-skolko-kazahstanskih-semey-poluchili-adresnuyu-sotspomosch-v-2021-godu/