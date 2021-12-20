"Уже упустил две квартиры": алматинец о трудностях при изъятии пенсионных

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Одобрение заявки на покупку жилья по ипотеке за счет использования пенсионных накоплений сопровождается оценкой платежеспособности заемщика. О том, как ошибка в базе данных может повлиять на этот процесс, читайте в материале NUR.KZ.

В 2021 году на рынок жилья нахлынул ажиотажный спрос – казахстанцы, имеющие достаточные финансовые средства, стремились приобрести себе квартиры.

Среди них оказался Олжас (имя изменено) – читатель NUR.KZ из Алматы.

Он хотел купить квартиру за счет ипотеки. Для этого планировалось получить пенсионные излишки из ЕНПФ.

Однако, когда уже все было собрано и осталось дождаться подтверждения об одобрении займа, ему отказали, сославшись на наличие долга в 724 тыс. тенге.

Ошибка в базе данных

Первая заявка на оформление ипотеки была подана читателем в августе 2021 года.

Как сообщает сам читатель, в это время была внедрена новая процедура "скоринга", когда система сама просчитывает риски и дает оценку на заемщика.

"И вот этот скоринг я не прошел. Просил объяснить причину, что надо сделать для исправления.

Но они сказали, что не знают, и попросили прийти снова через несколько дней уже к другому менеджеру и в другое отделение.

Так я обошел 10-15 менеджеров, которые просто просят ждать. А чего ждать – непонятно", – делится ситуацией Олжас.

И только месяц назад ему удалось выяснить, в чем была причина отказа в одобрении.

Иллюстративное фото: Freepik

Со слов одного из менеджеров, проблема была в оценке по скорингу – выявили наличие других кредитов и на большую сумму.

Например, в результатах скоринга Олжаса имелись данные о ежемесячных расходах на жизнь в размере 43 тыс. тенге. Этот показатель является нормальным и обычным для всех клиентов.

Также указывалось наличие рассрочки, что не влияло на результат оценки из-за небольшой суммы платежей.

Однако далее выяснилось, что в его кредитной истории имеются:

долги по займам и кредитной карте – например, сумма к оплате по карте составляла 34 тыс. тенге. Однако этот и другие задолженности были уже давно полностью закрыты;

– например, сумма к оплате по карте составляла Однако этот и другие задолженности были уже давно полностью закрыты; неизвестный долг – 724 тыс. тенге числились неоплаченными по неизвестному кредиту, который Олжас никогда не брал. При этом не было указаний на то, откуда взялась эта сумма.

То есть, если по другим закрытым долгам указывалось название банка, то по этой сумме вместо данных о происхождении займа была другая информация – набор цифр и букв.

В банке ему сообщили, что система берет информацию из кредитной истории. При этом читатель обращался в Первое кредитное бюро (ПКБ), но там в базе этой суммы долга нет.

Иллюстративное фото: Freepik

"Даже сами менеджеры банка не знают, что это за сумма и с какой финансовой организацией связана.

Они сказали, что сами такого никогда не видели и не знают, как эту ошибку убрать из базы.

Тем временем я уже упустил две квартиры, так как продавцы просто не могли ждать, пока все это разрешится.

Просто выкинул деньги на две оценки и задатки. В результате в таком состоянии нахожусь с конца июля", – сообщает Олжас.

Проверки на наличие неоплаченных штрафов и налогов также не дали результатов.

Теперь читатель ждет, пока из ПКБ пришлют новый исправленный отчет – в старом ошибочно были указаны просрочки по кредитам, которые уже были закрыты.

Однако выявить источник долга на более чем 700 тыс. тенге пока не смогли.

Напомним, что важно регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы вовремя выявить нарушения или факты мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1947002-uzhe-upustil-dve-kvartiry-almatinets-o-trudnostyah-pri-izyatii-pensionnyh/