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"Разного подхода нет": слова депутата о росте тарифов на автострахование опровергли в АРРФР

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Автострахование
Автострахование. Иллюстративное фото: Pixabay

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) ответили на возмущение депутата Елнура Бейсинбаева о резком росте тарифов на автострахование, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад депутат Елнур Бейсенбаев раскритиковал постановление АРРФР в области страхования гражданско-правовой ответственности водителей.

Сегодня на сайте АРРФР вышла публикация, в которой содержатся ответы на тезисы, о которых говорил Бейсенбаев. Сначала в агентстве опровергли информацию о том, что в регионах тариф вырос вдвое - до 78 тыс. тенге, в Астане втрое - до 112 тыс. тенге, владельцы скутеров вместо 7 тыс.тенге платят около 50 тыс. тенге.

"В действительности сама базовая страховая премия установлена законом РК "О страховой деятельности" и с 2007 года остается на уровне 1,9 МРП, что в 2025 году соответствует сумме 7 471 тенге.

Система "бонус-малус", наравне с показателями по территории регистрации, типу и сроку эксплуатации транспортного средства, возрасту и стажу вождения застрахованного, применяется для определения стоимости договора обязательного автострахования в зависимости от аварийности конкретного застрахованного водителя (его убыточности). Данные коэффициенты умножаются на базовую страховую премию и определяется окончательная стоимость страхования. Это тоже определено на уровне закона", - сказано в сообщении.

В АРРФР отметили, что с 7 апреля текущего года начинающие водители, впервые заключающие договор обязательного автострахования, выделены в отдельный класс "А". Это начальный класс, поскольку по таким водителям нет страховой статистики и характер их поведения на дороге определить невозможно. Также утверждается, что спустя год безаварийного вождения водители, начавшие с класса "А", перейдут в класс "3", что снизит для них стоимость страхования вдвое.

"Речь не идет о массовом росте стоимости обязательного автострахования по регионам. Для отдельных категорий водителей стоимость действительно будет дороже: например, для водителей без опыта вождения, которые впервые заключают договор страхования. Для безаварийных водителей стоимость страхования снижается", - заявили в АРРФР.

Также в АРРФР заявили, что к казахстанским и иностранным водителям, впервые оформляющим страховку, нет разного подхода.

"Система "бонус-малус" не предусматривает деления страхователей по признаку гражданства, классификация осуществляется исключительно исходя из условий эксплуатации транспортного средства и показателей реальной убыточности. Использование понятий "резидент" или "нерезидент" в данном контексте не применяется", - сказано в публикации.

Отмечается, что стоимость страхования, при прочих равных условиях, для иностранца, если он впервые участвует в системе, будет соразмерна стоимости страхования для гражданина Казахстана. Также по временно ввезенному в страну транспорту, вне зависимости от того казахстанец является застрахованным или иностранец, стоимость страховки не меняется.

Ранее мы писали также, что 7 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу поправки, которые изменят условия обязательного автострахования. В частности, они предусматривают некоторые изменения в системе "бонус-малус" для расчета стоимости обязательного автострахования гражданской-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО).

В том числе теперь на класс страховки будут влиять не только дорожно-транспортные происшествия (ДТП), но и грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные в течение действия страхового полиса. Но что не менее важно, подорожает сам полис ОГПО.

Чем обусловлен рост цен, читайте в нашем материале.

Добавим, ранее мы рассказывали, в каких регионах Казахстана подорожает обязательное автострахование из-за новых поправочных коэффициентов для расчета полиса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2248284-raznogo-podhoda-net-slova-deputata-o-roste-tarifov-na-avtostrahovanie-oprovergli-v-arrfr/