Конституционный суд проверит норму о страховых премиях после обращения казахстанца

Конституционный суд проверит норму ГК о праве собственности страховых организаций на страховые премии, полученные по договору пенсионного аннуитета, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как говорится в сообщении, ранее в Конституционный суд обратился казахстанец с вопросом о том, соответствует ли Конституции абзац второй пункта 1 статьи 818 Гражданского кодекса (Особенная часть), согласно которому пенсионные накопления, переданные страховщику как страховые премии, являются собственностью страховых компаний.

"Суды, применяя данные нормы ГК, создают практику, которая противоречит конституционной норме о защите права собственности, лишая имущества без решения суда. Заявитель считает, пенсионные накопления входят в состав наследства, которое гарантируется законом и не могут быть переданы в чужую собственность", – рассказали в суде.

В итоге было проведено заседание для проверки этого пункта на соответствие Конституции.

Окончательное решение суда по делу будет опубликовано позже.

Согласно статье 818 Гражданского кодекса РК, страховая премия – сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату страхователю (выгодоприобретателю) в размере, определенном договором страхования.

Абзац 2 пункта 1 этой статьи гласит, что полученные страховщиком от страхователя страховые премии принадлежат ему на праве собственности, за исключением части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, а также иных случаев.

К слову, ранее в Конституционный суд уже обращались с подобным вопросом.

Напомним, ранее Конституционный суд признал норму об усыновлении детей в Казахстане ущемляющей права мужчин.

Согласно этой норме, усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав. По мнению суда, она противоречит Конституции.