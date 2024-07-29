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"Медстраховку" казахстанцев вкладывают в депозиты? В ФМС прокомментировали слухи

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Фонендоскоп
Фонендоскоп и телефон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Фонде социального медицинского страхования объяснили механизм инвестирования активов ОСМС и опровергли данные о размещении активов на депозитах банков, передает NUR.KZ со ссылкой на фонд.

На своей странице в Facebook Фонд социального медицинского страхования опубликовал разъяснения об инвестировании активов ОСМС. В ФСМС отметили, что делают это "в связи с имеющимися вопросами экспертного сообщества".

"Временно свободные денежные средства размещаются Национальным банком в ценные бумаги и депозиты строго в соответствии с утвержденным перечнем финансовых инструментов, для получения инвестиционного дохода, который увеличивает активы ОСМС и направляется исключительно на оплату медицинских услуг", - рассказали в ФСМС.

Структура размещения активов:

  • 72,6% (741 млрд) - государственные ценные бумаги;
  • 10,6% (108 млрд) - облигации;
  • 16,8% (171 млрд) - краткосрочные депозиты в Нацбанке.

"Таким образом, информация о размещении активов ОСМС на депозитах в банках второго уровня не соответствует действительности.

Отметим, инвестдоход (113 млрд тенге в 2023 году) направляется исключительно на оплату медпомощи для казахстанцев", - заявили в ФСМС.

Также в Фонде отметили, что проверка Высшей аудиторской палаты не выявила нарушений в работе ФСМС в части инвестирования активов ОСМС.

Ранее мы писали материал о том, куда вкладывают деньги, внесенные казахстанцами за ОСМС. Тогда сообщалось, что по итогам 2023 года было получено 113 млрд тенге инвестиционного дохода. В сравнении с 2022 годом он вырос в 1,6 раза.

Также мы писали, как казахстанцы могут проверить, приписаны ли им фальшивые медуслуги. Историю медуслуг можно ознакомиться посредством медицинской информационной системы Damumed - на сайте или в мобильном приложении.

Также мы писали о том, из чьих зарплат не должны удерживать взносы на ОСМС в Казахстане. Государство платит взносы в ОСМС за 15 льготных категорий граждан. Из них за часть льготников государство платит взносы, только если они не работают.

За пять категорий льготных граждан государство платит в любом случае. То есть, если несовершеннолетний, пенсионер, награжденная многодетная мать, лицо с инвалидностью или студент официального трудоустроены, то работодатель не должен удерживать с их зарплат взносы на ОСМС.

При этом некоторые работодатели не знают о том, что их сотрудники относятся к одной из пяти данных льготных категорий и уплачивают за них взносы. В таких случаях деньги возвращаются обратно на счета компаний.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2141490-medstrahovku-kazahstancev-vkladyvayut-v-depozity-v-fms-prokommentirovali-sluhi/

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