Кто из казахстанцев может вылечить зубы за счет ОСМС в 2023 году

Прием у стоматолога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Многие медицинские услуги казахстанцы могут получить бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Можно ли в 2023 году также получить бесплатную стоматологическую помощь, узнали журналисты NUR.KZ.

Чтобы получить медицинскую услугу в рамках ОСМС, казахстанцу нужно регулярно делать соответствующие взносы. Также необходимо обратиться в медучреждение, которое заключило договор с Фондом социального медицинского страхования.

До 1 января 2023 года фонд напрямую не заключал договоры со стоматологическими медицинскими учреждениями – все происходило через посредников, которыми являлись поликлиники.

Как объясняет представитель фонда Ирина Подскочая, ранее из-за данного посредничества механизм ОСМС работал недостаточно эффективно. Теперь же договоры будут заключаться фондом напрямую со стоматологическими медучреждениями.

"Теперь стоматологическим клиникам нужно самостоятельно отслеживать, сколько услуг они уже выполнили и сколько осталось по договору с фондом. Раньше этим занимались поликлиники по месту прикрепления человека, и им, учитывая большую нагрузку, было достаточно тяжело контролировать этот процесс", – рассказывает представитель фонда.

По ее словам, из-за несовершенства механизма были прецеденты, когда пациентам просто «приписывались» медуслуги, которые они на самом деле не получали. Теперь предотвратить такие нарушения будет гораздо легче.

Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

Что изменится для казахстанцев

На самом деле изменение механизма заключения договоров никак не отразится на пациентах. Услуги стоматологов в рамках ОСМС по-прежнему не смогут получить все казахстанцы.

Такие услуги бесплатны лишь для граждан из социально уязвимых категорий населения. Плановую стоматологическую помощь могут получить только дети и неработающие беременные женщины, а на экстренную (например, при острой боли в зубах) в том числе могут рассчитывать граждане из следующих категорий

пенсионеры;

люди с инвалидностью и ухаживающие за ними неработающие лица;

пациенты с социально-значимыми и инфекционными заболеваниями;

многодетные матери;

получатели адресной социальной помощи (АСП).

Другими словами, изменения внесли в первую очередь для более прозрачного распределения выделенных средств и исключения возможности "нажиться" на пациентах.

Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

Какие стоматологические услуги можно получить

Как сообщает Ирина Подскочая, перечень стоматологических услуг, которые можно получить в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) или в рамках системы обязательного социального медицинского страхования, достаточно большой.

Граждане могут удалить зуб или запломбировать его, а также получить анестезию и некоторые другие медуслуги. А детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области в рамках ОСМС на амбулаторном уровне могут установить ортодонтическую пластинку.

При этом, как отмечают в фонде медстрахования, граждане вправе самостоятельно выбирать учреждение, где они могут получить медпомощь в рамках ОСМС. Стоматология, у которой заключен договор с фондом, обязана принять пациента и оказать все необходимые услуги.

Участникам системы, которые имеют право на получение стоматологических услуг, не нужно брать направление в своей поликлинике, а также не обязательно быть приписанным к медучреждению, в котором они хотят получить услугу.

Если в медучреждении по какой-то причине все же отказались принять пациента, то нужно обратиться за помощью в Фонд социального медицинского страхования – сделать это можно в том числе и через короткий номер 1406.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2006386-kto-iz-kazahstantsev-mozhet-vylechit-zuby-za-schet-osms-v-2023-godu/