Кто из казахстанцев может вылечить зубы за счет ОСМС в 2023 году

Многие медицинские услуги казахстанцы могут получить бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Можно ли в 2023 году также получить бесплатную стоматологическую помощь, узнали журналисты NUR.KZ.
Чтобы получить медицинскую услугу в рамках ОСМС, казахстанцу нужно регулярно делать соответствующие взносы. Также необходимо обратиться в медучреждение, которое заключило договор с Фондом социального медицинского страхования.
До 1 января 2023 года фонд напрямую не заключал договоры со стоматологическими медицинскими учреждениями – все происходило через посредников, которыми являлись поликлиники.
Как объясняет представитель фонда Ирина Подскочая, ранее из-за данного посредничества механизм ОСМС работал недостаточно эффективно. Теперь же договоры будут заключаться фондом напрямую со стоматологическими медучреждениями.
"Теперь стоматологическим клиникам нужно самостоятельно отслеживать, сколько услуг они уже выполнили и сколько осталось по договору с фондом. Раньше этим занимались поликлиники по месту прикрепления человека, и им, учитывая большую нагрузку, было достаточно тяжело контролировать этот процесс", – рассказывает представитель фонда.
По ее словам, из-за несовершенства механизма были прецеденты, когда пациентам просто «приписывались» медуслуги, которые они на самом деле не получали. Теперь предотвратить такие нарушения будет гораздо легче.
Что изменится для казахстанцев
На самом деле изменение механизма заключения договоров никак не отразится на пациентах. Услуги стоматологов в рамках ОСМС по-прежнему не смогут получить все казахстанцы.
Такие услуги бесплатны лишь для граждан из социально уязвимых категорий населения. Плановую стоматологическую помощь могут получить только дети и неработающие беременные женщины, а на экстренную (например, при острой боли в зубах) в том числе могут рассчитывать граждане из следующих категорий
- пенсионеры;
- люди с инвалидностью и ухаживающие за ними неработающие лица;
- пациенты с социально-значимыми и инфекционными заболеваниями;
- многодетные матери;
- получатели адресной социальной помощи (АСП).
Другими словами, изменения внесли в первую очередь для более прозрачного распределения выделенных средств и исключения возможности "нажиться" на пациентах.
Какие стоматологические услуги можно получить
Как сообщает Ирина Подскочая, перечень стоматологических услуг, которые можно получить в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) или в рамках системы обязательного социального медицинского страхования, достаточно большой.
Граждане могут удалить зуб или запломбировать его, а также получить анестезию и некоторые другие медуслуги. А детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области в рамках ОСМС на амбулаторном уровне могут установить ортодонтическую пластинку.
При этом, как отмечают в фонде медстрахования, граждане вправе самостоятельно выбирать учреждение, где они могут получить медпомощь в рамках ОСМС. Стоматология, у которой заключен договор с фондом, обязана принять пациента и оказать все необходимые услуги.
Участникам системы, которые имеют право на получение стоматологических услуг, не нужно брать направление в своей поликлинике, а также не обязательно быть приписанным к медучреждению, в котором они хотят получить услугу.
Если в медучреждении по какой-то причине все же отказались принять пациента, то нужно обратиться за помощью в Фонд социального медицинского страхования – сделать это можно в том числе и через короткий номер 1406.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2006386-kto-iz-kazahstantsev-mozhet-vylechit-zuby-za-schet-osms-v-2023-godu/