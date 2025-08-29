jitsu gif
      Кого могут заставить оплатить чужие налоги в Казахстане

      Опубликовано:

      Обсуждение условий оплаты долгов
      Выявление задолженности. Иллюстративное фото: maroke/Getty Images

      Если неплательщик налогов имеет своих должников, которые не вернули ему деньги, соответствующий госорган может самостоятельно взыскать эти средства у таких третьих лиц. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане налоговые органы могут взыскивать долги третьих лиц перед налогоплательщиком для погашения его задолженности перед бюджетом.
      • Процедура включает выявление дебиторов, подтверждение задолженности и перечисление средств в бюджет со счетов дебиторов.
      • По словам Комитета государственных доходов, этот инструмент направлен на сокращение задолженности перед бюджетом, но имеет риски, такие как возможные споры с контрагентами и судебные разбирательства.

      Налогоплательщик в Казахстане, согласно Налоговому кодексу, – это лицо и (или) структурное подразделение юридического лица, являющиеся плательщиком налогов и платежей в бюджет.

      При этом как у физлиц, так и индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний в случае неуплаты налогов возникает задолженность, и к ним применяются меры воздействия в виде взыскания и ареста счетов.

      Однако, как сообщает Комитет государственных доходов (КГД), в Казахстане доступен такой инструмент, как погашение налоговой задолженности за счет дебиторской задолженности.

      Как это работает

      "Данный инструмент направлен на сокращение задолженности перед бюджетом и обеспечивает более эффективное исполнение налоговых обязательств.

      В случае выявления у должника просроченной дебиторской задолженности, налоговый орган вправе инициировать процедуру ее взыскания и направить полученные средства на погашение налоговых обязательств", – отмечают в ведомстве.

      Процедура работает так (статья 186 Налогового кодекса РК):

      1. при возникновении налоговой задолженности госорган выставляет соответствующее уведомление налогоплательщику;
      2. если у налогоплательщика нет средств на счетах или они недостаточны, госорган выявляет дебиторов (кто должен налогоплательщику) через список от самого налогоплательщика или информационные системы, а также через проверки;
      3. дебиторам (должникам налогоплательщика) направляется уведомление о подтверждении дебиторской задолженности с помощью акта сверки взаиморасчетов или документов, подтверждающих эти взаиморасчеты;
      4. на основе акта или проверки выставляются распоряжения на счета дебиторов для перечисления средств в бюджет;
      5. если долг погашен, распоряжения отзываются.

      То есть налоговые органы могут сами взыскать долги третьих лиц перед налогоплательщиком, чтобы покрыть его же задолженность перед госбюджетом.

      Стикер с надписью на английском "Время налогов"
      Стикер на фоне ноутбука и блокнота. Иллюстративное фото: Anna Blazhuk/Getty Images

      Однако отмечается, что такой инструмент имеет и свои сложности, что связано с определенными рисками: возможные споры с контрагентами, судебные разбирательства и финансовые затруднения в деятельности компаний.

      "Регулирование процедуры осуществляется в рамках Налогового кодекса и гражданского законодательства Республики Казахстан. Для снижения рисков бизнесу рекомендуется своевременно вести учет дебиторской задолженности и подтверждать ее документально.

      Налоговые органы продолжают работу по совершенствованию правоприменительной практики, чтобы обеспечить баланс между интересами государства и устойчивым развитием бизнеса", – отмечают в КГД.

      Напомним, что в Казахстане хотят утвердить предельный размер долга по налогам – пороги задолженности будут варьироваться от 20 МРП до 27 000 МРП (от 78 640 до 106,1 млн тенге) в зависимости от применяемых мер воздействия.

      Также мы рассказывали, кого не затронет 15-процентный налог при продаже жилья в Казахстане.

      В то же время некоторым физлицам следует проявить бдительность – до 15 сентября им нужно сдать налоговую декларацию по определенным причинам.

