Кого могут заставить оплатить чужие налоги в Казахстане

Если неплательщик налогов имеет своих должников, которые не вернули ему деньги, соответствующий госорган может самостоятельно взыскать эти средства у таких третьих лиц. Об этом читайте на NUR.KZ.

Процедура включает выявление дебиторов, подтверждение задолженности и перечисление средств в бюджет со счетов дебиторов.

По словам Комитета государственных доходов, этот инструмент направлен на сокращение задолженности перед бюджетом, но имеет риски, такие как возможные споры с контрагентами и судебные разбирательства.

Налогоплательщик в Казахстане, согласно Налоговому кодексу, – это лицо и (или) структурное подразделение юридического лица, являющиеся плательщиком налогов и платежей в бюджет.

При этом как у физлиц, так и индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний в случае неуплаты налогов возникает задолженность, и к ним применяются меры воздействия в виде взыскания и ареста счетов.

Однако, как сообщает Комитет государственных доходов (КГД), в Казахстане доступен такой инструмент, как погашение налоговой задолженности за счет дебиторской задолженности.

Как это работает

"Данный инструмент направлен на сокращение задолженности перед бюджетом и обеспечивает более эффективное исполнение налоговых обязательств.

В случае выявления у должника просроченной дебиторской задолженности, налоговый орган вправе инициировать процедуру ее взыскания и направить полученные средства на погашение налоговых обязательств", – отмечают в ведомстве.

Процедура работает так (статья 186 Налогового кодекса РК):

при возникновении налоговой задолженности госорган выставляет соответствующее уведомление налогоплательщику; если у налогоплательщика нет средств на счетах или они недостаточны, госорган выявляет дебиторов (кто должен налогоплательщику) через список от самого налогоплательщика или информационные системы, а также через проверки; дебиторам (должникам налогоплательщика) направляется уведомление о подтверждении дебиторской задолженности с помощью акта сверки взаиморасчетов или документов, подтверждающих эти взаиморасчеты; на основе акта или проверки выставляются распоряжения на счета дебиторов для перечисления средств в бюджет; если долг погашен, распоряжения отзываются.

То есть налоговые органы могут сами взыскать долги третьих лиц перед налогоплательщиком, чтобы покрыть его же задолженность перед госбюджетом.

Однако отмечается, что такой инструмент имеет и свои сложности, что связано с определенными рисками: возможные споры с контрагентами, судебные разбирательства и финансовые затруднения в деятельности компаний.

"Регулирование процедуры осуществляется в рамках Налогового кодекса и гражданского законодательства Республики Казахстан. Для снижения рисков бизнесу рекомендуется своевременно вести учет дебиторской задолженности и подтверждать ее документально.

Налоговые органы продолжают работу по совершенствованию правоприменительной практики, чтобы обеспечить баланс между интересами государства и устойчивым развитием бизнеса", – отмечают в КГД.

Напомним, что в Казахстане хотят утвердить предельный размер долга по налогам – пороги задолженности будут варьироваться от 20 МРП до 27 000 МРП (от 78 640 до 106,1 млн тенге) в зависимости от применяемых мер воздействия.

Также мы рассказывали, кого не затронет 15-процентный налог при продаже жилья в Казахстане.

В то же время некоторым физлицам следует проявить бдительность – до 15 сентября им нужно сдать налоговую декларацию по определенным причинам.

