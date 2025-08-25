Счета казахстанцев, купивших имущество дороже 78 млн тенге, окажутся под надзором налоговой

В Сети опубликован проект приказа Министерства финансов РК, которым утверждается форма для банков второго уровня по подаче сведений о движении средств на счетах определенных лиц, передает NUR.KZ.

Как сообщается в проекте приказа Министерства финансов РК, опубликованном на правительственном сайте "Открытые НПА", цель проекта - утверждение формы представления банками второго уровня сведений о движении средств на счетах лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах.

Среди таких сведений, которые при утверждении приказа должны будут предоставлять БВУ, - информация о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денежных средств на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, о доходах и имуществе, а также об остатках и движении средств на счетах таких лиц при приобретении ими в течение года имущества стоимостью свыше 20 000 МРП (78,6 млн тенге).

Как указано в документе, ожидается, что такая мера позволит осуществлять дистанционный мониторинг и в результате повлечет увеличению объема поступлений в бюджет и сокращение доли теневой экономики.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько жилья нужно купить, чтобы попасть под "налог на роскошь" в Казахстане, а также разбирали, кто и какую декларацию должен сдать в этом году.

Также напомним, что с нового года в Казахстане вводится повышенный налог за продажу жилья - некоторые казахстанцы будут уплачивать 15%. О том, кого это не коснется, можно прочитать здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.