Комитет госдоходов обратился к налогоплательщикам из-за сбоя

Комитет государственных доходов обратился к налогоплательщикам из-за сбоя, который произошел минувшей ночью, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КГД.

В ведомстве пояснили, что в ночь с 18 августа года на 19 августа 2025 года в информационной системе налогового администрирования (ИСНА) произошел кратковременный сбой, который коснулся процесса снятия с регистрационного учета по НДС некоторых плательщиков.

Сообщается, что работы по приведению в соответствие регистрационных данных плательщиков НДС, ошибочно снятых с учета, завершатся сегодня, 19 августа, до 19:00.

В случае необходимости указанные налогоплательщики вправе оформить СНТ (сопроводительные накладные на товары), ЭСФ (электронные счет-фактуры) и внести в ИС "ЭСФ" (Информационную систему электронных счет-фактур):

счет-фактуру, выписанную на бумажном носителе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней - c 20 августа 2025 года;

сопроводительную накладную на товары, выписанную на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней - c 20 августа 2025 года.

Штрафные санкции применяться не будут, заявили в КГД.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства", - говорится в сообщении ведомства.

