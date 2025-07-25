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    Финансы

      Где больше всего штрафов платят казахстанцы

      Опубликовано:

      Полицейский выписывает штраф
      Протокол о нарушении ПДД. Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images

      Помимо налогов, бюджет страны пополняется за счет штрафов и взысканий. Это называется "неналоговые поступления", и больше всего их платят жители Мангистауской области. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Значительную часть доходов бюджет Казахстана получает за счет налогов, которые платят компании, работающие в стране, а также рядовые граждане. Однако в статье доходов есть также пункт, который называется "неналоговые поступления".

      Как напомнил автор Telegram-канала Tengenomika Руслан Султанов, под этим определением "скрываются" штрафы, пени, санкции, взыскания, а самое интересное – некоторые регионы буквально живут только за счет них.

      Так, на 1 июля 2025 года регионы собрали 201,1 млрд тенге неналоговых доходов, которые поступают в местные бюджеты.

      Больше всего таких поступлений зафиксировано в Мангистауской области – 37 млрд тенге, из которых 35,1 млрд пришлось непосредственно на штрафы, пеню и санкции. На прочие неналоговые поступления пришлось только 1,5 млрд тенге.

      Следом идет Алматы – всего 33,8 млрд тенге, из которых 24,8 млрд поступили от штрафов и административных взысканий и лишь 5,6 млрд пришлось на прочие поступления. Еще около 3,46 млрд мегаполис получил за счет доходов от госсобственности.

      В топе также оказалась Астана (23,3 млрд тенге) и Туркестанская область (14,6 млрд тенге). Астанчане заплатили штрафов на 11,4 млрд тенге, а жители южного региона – 5,9 млрд тенге.

      Неналоговые поступления в бюджет Казахстана достигли 201,1 млрд тенге по состоянию на 1 июля 2025 года
      Неналоговые поступления в бюджет. Источник: Telegram-канал Tengenomika

      Стоит отметить, что под прочими неналоговыми поступлениями следует понимать доходы от госимущества, возвраты неосвоенных средств, отчисления недропользователей, штрафы за срыв госконтрактов и незначительные поступления от оказания госуслуг.

      По сути, это не столько реальный доход, сколько, как отмечает автор канала, компенсация за пробелы и сбои в работе госсистемы: неосвоенные бюджеты, неисполненные контракты, непрогнозируемое администрирование. Рост таких поступлений – скорее индикатор управленческих провалов, чем признак эффективности.

      Напомним, ранее эксперт также назвал самые убыточные регионы Казахстана.

      А недавно выяснилось, что у Казахстана самый большой внешний долг на душу населения среди стран Евразийского экономического союза.

      А о том, растет ли ВВП Казахстана, можно узнать в нашем материале.

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