Как НДС и другие налоги влияют на уровень доходов казахстанцев, рассказали эксперты

Налоговая политика государства не только влияет на доходы госбюджета, но она также может влиять на благосостояние граждан: они могут как повысить его, так ухудшить, усиливая бедность, передает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным исследования Всемирного банка, налогово-бюджетная политика Казахстана может как снижать, так и увеличивать уровень бедности в стране, в зависимости от того, как учитываются пенсионные накопления.

Эксперты отмечают, что косвенные налоги, особенно НДС, приводят к более значительному росту бедности по сравнению с прямыми налогами, увеличивая ее примерно на 3,5 процентных пункта.

В Казахстане наблюдается низкий уровень сбора налогов по сравнению со странами ОЭСР (14,1% ВВП против 34,1%), что ограничивает возможности государственных расходов на социальные нужды.

Вопросы повышения или внедрения новых налогов обычно связаны с необходимостью повышения доходности госбюджета. Это требуется для обеспечения таких целей, как финансирование работы госаппарата, а также социальных и инфраструктурных программ.

Особенно важным для Казахстана вопрос налогообложения встал в связи с разработкой нового Налогового кодекса и с планами по повышению налога на добавленную стоимость (НДС).

Согласно исследованию Всемирного банка под названием "Оценка благосостояния в Казахстане", подобные меры могут иметь как благоприятное влияние на уровень жизни населения, так и негативные стороны.

"Решения, принимаемые правительством в налогово-бюджетной сфере во время экономического спада, могут в лучшем случае оказать необходимую поддержку уязвимым группам населения или в худшем случае усугубить бедность и усилить экономическое неравенство", – сообщают эксперты.

Когда налоги помогают снизить бедность

Как отмечают эксперты Всемирного банка, налогово-бюджетная политика может защитить бедные и уязвимые домохозяйства от неблагоприятных последствий потрясений для доходов и помочь предотвратить негативные последствия для здоровья и образования.

Стикер на фоне ноутбука и блокнота. Иллюстративное фото: Anna Blazhuk/Getty Images

"В целом, налогово-бюджетная политика Казахстана действительно обеспечивает снижение уровня бедности.

Когда накопительные пенсии рассматриваются как государственные трансферты, налогово-бюджетная политика обеспечивает значительное сокращение бедности (с 22,5% до 18,6%) после уплаты налогов и получения трансфертов.

Однако, если пенсии считаются отложенным доходом, то налогово-бюджетная политика вызывает увеличение масштабов бедности с 13,9% до 18,3%", – отмечается в исследовании.

Также указывается, что в Казахстане налогово-бюджетное воздействие на бедность и неравенство ограничено. Это связано с тем, что экономика сильно зависит от доходов от продажи сырья, которым свойственны непредсказуемые колебания.

Соответственно, это создает уязвимость для экономики страны и снижает способность эффективно реагировать на неблагоприятные экономические потрясения.

Налоги могут усилить бедность

"Косвенные налоги приводят к более высокому общему росту бедности, чем прямые налоги (рост бедности на 3,7 процентного пункта). Налог на добавленную стоимость увеличивает бедность примерно на 3,5 процентного пункта.

Другие налоги, такие как медицинское страхование и социальный налог, оказывают меньшее воздействие. Индивидуальный подоходный налог и налог на имущество оказывают очень ограниченное воздействие на бедность", – отмечается в исследовании.

Очки, карандаши и проценты. Иллюстративное фото: Freepik.com

В то же время сообщается, что косвенные налоги в Казахстане составляют относительно большую долю налоговых поступлений. Они создают более высокую нагрузку на домохозяйства с низкими доходами, тем самым снижая перераспределительный потенциал налогово-бюджетной системы.

При этом отмечается, что в Казахстане уровень сбора налогов является низким по сравнению со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Например, в странах ОЭСР налоги в среднем составляли 34,1% ВВП в 2021 году, а в Казахстане – всего 14,1%. Это оказывает воздействие на варианты государственных расходов, включая ассигнования на здравоохранение, образование и социальные трансферты.

Ранее сенат вернул проект нового Налогового кодекса на доработку.

Также были приняты поправки, согласно которым курьеров, таксистов и некоторых граждан начнут проверять по доходам в Казахстане.

Позже в "Правительстве для граждан" обратились к казахстанцам с информацией о том, кто должен сдать налоговые декларации в текущем году до 15 сентября.

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