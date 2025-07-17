До 15 сентября: к казахстанцам обратились из-за второго этапа декларирования доходов

В "Правительстве для граждан" обратились к казахстанцам с информацией о том, что декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 можно сдать онлайн, передает NUR.KZ.

Как отметили в госкорпорации, до 15 сентября казахстанцы, подпадающие под второй этап всеобщего декларирования, должны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

"Сделать это можно онлайн - через портал eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. К подаче декларации обязаны государственные служащие, работники бюджетных организаций и квазигоссектора, а также их супруги. Отчетность предоставляется после сдачи "входной" декларации об активах и обязательствах (форма 250.00)", - рассказали в "Правительстве для граждан".

Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Налоги и финансы";

выбрать услугу "Прием декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)" и заполните форму необходимые данные;

указать орган государственных доходов;

подписать услугу одним из доступных методов подписания;

проверить статус обработки в личном кабинете - в разделе "История получения услуг".

Также декларацию можно представить через "Кабинет налогоплательщика" на портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении eSalyq Аzamat.

Ранее мы писали, что программа всеобщего налогового декларирования вводилась в Казахстане с целью борьбы с теневой экономикой и незаконными активами. Она включала в себя четыре этапа, а последний из них должен был охватить всех физических лиц. Однако его было решено отменить в 2024 году - то есть физлиц освободят от сдачи деклараций, кроме определенных случаев.

Также сообщалось, почему некоторым физлицам придется сдавать декларацию о доходах в Казахстане.

Добавим, что с 2025 года в Казахстане упразднили форму декларации 240 по ИПН. Вместо нее граждане должны сдать отчетность, которую внедрили в рамках всеобщего декларирования.

А в декабре прошлого года Министерство финансов РК уточнило, кто из казахстанцев освобождается от сдачи деклараций в 2025 году, а кто по-прежнему будет обязан пройти декларирование.

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