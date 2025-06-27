Будут ли казахстанцев штрафовать за высунутую руку из салона автомобиля

Полицейские ответили на вопрос, действительно ли казахстанцев собираются штрафовать за высунутую руку из салона автомобиля, сообщает телеканал "Алау".

По данным телеканала, в Сети обсуждают вопрос, последует ли наказание за руку, торчащую из окна автомобиля. В Департаменте полиции Костанайской области ответили, что запрет на нахождение пассажира вне салона автомобиля, существовал и ранее, но штраф за такое нарушение не назначался.

Но, тем, кто проветривает ладони, держит за окном тлеющую сигарету, или показывает руками сигналы о маневрах, вместо погасших повортников, опасаться, как ответили в ДП, нечего.

"За высунутую руку, или высунутый локоть штраф не предусматривается. Тут сотрудники, непосредственно, в каждой ситуации, оценивает сам по своему внутреннему убеждению, и нарушением будет считаться только тогда, когда это создает угрозу для водителя, для других участников дорожного движения", - объяснил начальник отдела адмпрактики ДП Костанайской области Кайрат Кеншибаев.

Сообщается, что оштрафован водитель будет только, когда его пассажир вылезет из окна, или из люка по грудь или по пояс. Уровень созданной этим угрозы, оценит полицейский, но его решение всегда можно обжаловать.

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Анонсированные ранее поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК (КоАП) начали действовать с 13 марта. Так, были введены новые штрафы за перевозку пассажиров вне салона автомобиля, ужесточены наказания за выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда железнодорожных переездов, а также за ложный вызов спецслужб.

Также появились отдельные штрафы за организацию стихийных свалок и немедицинское употребление наркотических веществ, при этом некоторые наказания были смягчены, например, за уклонение от оплаты парковки.