Будут ли казахстанцев штрафовать за высунутую руку из салона автомобиля

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Будут ли казахстанцев штрафовать за высунутую руку из салона автомобиля

      Опубликовано:

      Мужчина высунул голову из окна машины
      Мужчина высунул голову из окна машины. Иллюстративное фото: Tanja Ristic/Getty Images

      Полицейские ответили на вопрос, действительно ли казахстанцев собираются штрафовать за высунутую руку из салона автомобиля, сообщает телеканал "Алау".

      По данным телеканала, в Сети обсуждают вопрос, последует ли наказание за руку, торчащую из окна автомобиля. В Департаменте полиции Костанайской области ответили, что запрет на нахождение пассажира вне салона автомобиля, существовал и ранее, но штраф за такое нарушение не назначался.

      Но, тем, кто проветривает ладони, держит за окном тлеющую сигарету, или показывает руками сигналы о маневрах, вместо погасших повортников, опасаться, как ответили в ДП, нечего.

      "За высунутую руку, или высунутый локоть штраф не предусматривается. Тут сотрудники, непосредственно, в каждой ситуации, оценивает сам по своему внутреннему убеждению, и нарушением будет считаться только тогда, когда это создает угрозу для водителя, для других участников дорожного движения", - объяснил начальник отдела адмпрактики ДП Костанайской области Кайрат Кеншибаев.

      Сообщается, что оштрафован водитель будет только, когда его пассажир вылезет из окна, или из люка по грудь или по пояс. Уровень созданной этим угрозы, оценит полицейский, но его решение всегда можно обжаловать.

      Ранее мы писали, что штраф в 39 тыс. тенге грозит любителям высовывать голову из авто в Казахстане.

      В январе 2025 года сообщалось, что были подписаны поправки в Административный кодекс Казахстана. Мы объясняли, что изменится в законе.

      Анонсированные ранее поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК (КоАП) начали действовать с 13 марта. Так, были введены новые штрафы за перевозку пассажиров вне салона автомобиля, ужесточены наказания за выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда железнодорожных переездов, а также за ложный вызов спецслужб.

      Также появились отдельные штрафы за организацию стихийных свалок и немедицинское употребление наркотических веществ, при этом некоторые наказания были смягчены, например, за уклонение от оплаты парковки.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.