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    Финансы

      "Будет ставиться на контроль": глава МНЭ о переводах больше 1 млн тенге

      Опубликовано:

      Мужчина складывает деньги пачкой
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      Сегодня, 23 июня, глава МНЭ Серик Жумангарин на заседании сената высказался о мониторинге мобильных переводов казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

      Серик Жумангарин сообщил, что вопросы банковской тайны будут урегулированы МНЭ совместно с Нацбанком и АРРФР.

      "Но в целом, норма о том, что если в течение трех месяцев последовательных больше 12 МЗП или более 1 млн тенге переводы идут от физлица - он ставится на контроль. Да, это признаки предпринимательской деятельности, Налоговый комитет будет заниматься этим", - добавил он.

      Напомним, ранее в начале месяца вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил на брифинге в правительстве рассказал, будут ли подлежать проверке переводы от родных, если сумма превысит 1 млн тенге.

      До этого в марте вице-министр финансов Ержан Биржанов также высказался о мониторинге мобильных переводов казахстанцев. Он отметил, что это не новый приказ, а действующий с 2018 года документ.

      "В него просто вносятся дополнительные критерии - по этим критериями информация нам будет предоставлена. Мы будем делать мониторинг по двум критериям - три месяца подряд по 100 платежей от разных лиц и сумма за три месяца должна превышать 1 млн тенге - это 12 минимальных заработных плат. Такие критерии заложены уже, совместное решение принято (с Нацбанком - прим. ред.)", - сказал он.

      Отметим, что проверка мобильных переводов, у которых есть признаки незаконной предпринимательской деятельности, ведется в Казахстане с 2024 года. В прошлом году проверяли участников первых двух этапов всеобщего декларирования, то есть госслужащих, работников государственных учреждений и членов их семей.

      Теперь, в 2025 году, госорганы также будут проверять "подозрительные" мобильные переводы, которые имеют признаки незаконной предпринимательской деятельности. Это коснется и деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), руководителей юридических лиц и их супругов.

      Кроме того, ранее обсуждалась предельная сумма в размере 3 МЗП, то есть 255 000 тенге в 2025 году. При этом немногочисленные переводы, которые казахстанцы принимают и отправляют в личных целях свои друзьям и родственникам, не будут ограничены по сумме.

      Еще мы писали, что казахстанцы стали реже пользоваться мобильными переводами, предпочитая оплачивать товары и услуги через QR-коды или просто использовать карточки.

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