"Охота" на большегрузы: свыше 200 станций взвешивания авто планируют установить на дорогах Казахстана

Порядка 220 автоматизированных станций измерения планируется установить на дорогах Казахстана до конца 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, в рамках исполнения поручения президентом Министерством транспорта разработан комплекс мер, направленный на улучшение строительства и обеспечение соблюдения стандартов эксплуатации дорог.

В том числе, до конца 2026 года по всей стране планируется установить порядка 220 автоматизированных станций измерения (АСИ).

126 АСИ установят на трассах республиканского значения. Также эти станции появятся на местных трассах. Установкой занимаются Министерство транспорта и акиматы регионов.

"АСИ снимают фото и видео, фиксируют марку, государственный регистрационный знак, весовые и габаритные параметры автомобилей, осевые нагрузки и скорость.

При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм", - поясняется в публикации.

Отмечается, что сейчас на въездах в столицу установлены 9 новых автоматизированных станций. Общее количество АСИ по стране - более 50 единиц.

Напомним, в конце августа прошлого года въезжающих в Астану водителей грузовых авто предупредили о крупных штрафах. Тогда сообщалось, что автоматизированная система взвешивания (АСИ) установлена на основных въездах в город, со стороны городов Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

Допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения:

трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;

четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями- 32 тонны;

пятиосные - 38 тонн;

с шестью и более осями - 44 тонны.

Общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта.

А в сентябре автоматизированную систему официально внедрили для авто при въезде в Астану.

До этого в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

Позже вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.