"Это не подготовка к каким-то страшилкам": в Минфине объяснили рост числа компаний для налоговых проверок

Вице-министр финансов на брифинге в правительстве рассказал, почему во втором полугодии увеличилось число компаний, к которым придут с налоговыми проверками, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что на сайте Минфина 23 мая появился график налоговых проверок. Во втором полугодии в этом графике значится 444 компания. Они поинтересовались, началось ли "кошмаривание" бизнеса.

"Компании для проверок отбираются через систему управления рисками. Три уровня - "красный", "желтый" и "зеленый". Эти компании через систему попали под определенную зону риска.

Это не какая-то подготовка к каким-то страшилкам, как вы говорите. Не хочу комментировать даже. Данный список сформирован в результате системы управлениями рисками", - сказал Даурен Кенбеил.

По его словам, это не "черный" список.

"Это список проверок. Наши коллеги проверят, посмотрят все основания, по которым они включены. И примут решение. У нас есть карта рисков, и данные компании включены. Есть определенные критерии включения в данный список", - резюмировал вице-министр.

Добавим, ранее 19 мая вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах мажилиса высказался о долге блогеров по налогам. Он сообщил, что уведомления были направлены порядка 850 блогерам. Из них чуть меньше половины, порядка 360 блогеров, добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. Уплата составляет 256 млн тенге. Работа продолжается.

А в начале мая сообщалось, что астанчане задолжали 3,5 млрд тенге по налогам: преддверии сезона отпусков налоговики обратились к гражданам, напомнив о своевременной уплате налогов.

По налогам для бизнеса напомним, депутаты мажилиса 30 апреля во втором чтении приняли новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.

"Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года", - сказано в сообщении.

А в феврале мы писали, что с начала года бюджет Казахстана пополнился почти на 1,32 трлн тенге за счет налогов. Заметная часть суммы (208,1 млрд тенге) пришлась на индивидуальный подоходный налог. Подробности читайте в нашем материале.