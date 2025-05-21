Штрафуют ли казахстанцев за установку кондиционеров без разрешения

В Казахстане обсуждают штрафы за установку кондиционеров без разрешения. Однако в законодательстве конкретные ограничения не указаны. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казнете активно обсуждают "запрет" на установку кондиционеров. Якобы казахстанцам грозит штраф, если они самовольно и без разрешения установят их на фасад дома.

Поводом для паники стала статья 505 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РК), где предусмотрены штрафы от 20 до 100 месячных расчетных показателя за нарушение правил благоустройства. Некоторые решили, что установка кондиционера на фасад подпадает под эту норму.

Но, как обратил внимание автор Telegram-канала "Свидетель.kz" Виталий Краснов, в статье 505 нет прямого упоминания кондиционеров. Также их нет ни в правилах благоустройства, ни в законе "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК".

Правила действительно требуют следить за состоянием фасада и запрещают его изменение без согласования. Однако под "изменением фасада" обычно понимается облицовка, лепнина, перекраска или размещение рекламы, а не установка кондиционера.

Кондиционеры. Иллюстративное фото: Prathan Chorruangsak/Getty Images

Тем не менее, как отмечает автор, локальные ограничения действительно существуют. Например, в Алматы действует дизайн-код, запрещающий размещение кондиционеров на лицевых сторонах зданий вдоль магистралей, на объектах культурного наследия, на архитектурных деталях и элементах декора.

Причем это больше относится к старым многоэтажкам, поскольку с 2022 года новые жилые комплексы должны быть оснащены эстетическими коробами, предназначенными под кондиционеры.

Таким образом, тотального запрета нет. Но в отдельных случаях, например, в исторических районах или при наличии локальных норм, госорганы могут попытаться применить статью 505 КоАП РК, если сочтут, что внешний блок портит облик здания.

Примечательно, что ранее, в 2016 году, действительно пытались ввести обязательное согласование кондиционеров и даже предлагали демонтировать уже установленные блоки. Но после общественного резонанса норму отменили, и с тех пор к ней не возвращались.

Однако казахстанцам стоит помнить, что существуют реальные нарушения, за которые можно получить настоящий штраф. Например, это касается квартир с присоединенными балконами и лоджиями. Чем грозит такая перепланировка, можно узнать здесь.

Впрочем, иногда штраф можно получить даже во время ремонта, если не соблюсти определенные требования. О том, как правильно привести в порядок свое жилье, чтобы не получить штраф, мы рассказывали в нашем материале.

Что касается непосредственно жилья, то ранее стало известно о том, что в Казахстане вскоре может вступить в силу прогрессивный налог при реализации жилья, а также увеличить срок для "беспошлинной" продажи.

Также ранее мы рассказывали о штрафах за шашлыки – при нарушении правил разведения огня даже на личных земельных участках можно получить штраф.