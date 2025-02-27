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"Выталкиваем средний бизнес из тени": в Минэкономики объяснили снижение порога по НДС

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Калькулятор, деньги, телефон и ручка лежат на листах бумаги
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса рассказал, почему порог по постановке на учет по НДС решили снизить с 20000 МРП до 3800 МРП, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи с представителем Минэкономики журналисты поинтересовались, не станет ли угрозой для бизнеса снижение порога по постановке на учет по НДС до 15 млн тенге.

"15 млн тенге - это порог, при котором само дробление, то, из-за чего мы делаем эти изменения, станет, по сути, экономически нецелесообразным.

Что у нас сейчас происходит? Порог у нас - 78 млн тенге. Средний предприниматель, который имеет от 500 млн до 1 млрд тенге, условно, доходов… он для того, чтобы не стать плательщиком НДС, дробится по 78,6 млн тенге… и ему при доходе 500 млн тенге приходится порядка 12-15 компаний регистрировать, что сейчас и делает (бизнес - прим. ред.) и не становится плательщиком НДС… хотя де-факто это средний бизнес, который должен платить налоги", - пояснил Азамат Амрин.

При этом, по его словам, при снижении этого порога до 15 млн тенге предпринимателям придется регистрировать еще больше компаний, что приведет к издержкам на администрирование. Таким образом, уверен вице-министр, исчезнет экономическая целесообразность дробиться.

"Мы его (средний бизнес - прим. ред.) таким образом, наоборот, выталкиваем из тени, потому что сейчас он находится в тени, дробясь, и при этом создавая несправедливую конкуренцию с теми, кто не дробится и работает нормально", - заявил Амрин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2224287-vytalkivaem-sredniy-biznes-iz-teni-v-minekonomiki-razyasnili-zachem-snizhayut-porog-po-nds-do-15-mln-tenge/