Данные казахстанцев для налоговых проверок получены сомнительным путем, считает эксперт в Казахстане

Письма от налоговой о накопившихся долгах поступали не только блогерам, но и их супругам. Однако информация о текущих счетах физлиц не должна быть доступна налоговикам. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Налоговый эксперт Айдар Масатбаев заявил о возможной незаконности действий налоговых органов при проверке доходов блогеров и их супругов в Казахстане.
- По словам эксперта, банки обязаны предоставлять налоговым органам информацию о платежах индивидуальных предпринимателей, но не обычных физических лиц.
- Масатбаев отметил, что включение данных о супругах блогеров в проверку может быть нарушением, так как они не являются индивидуальными предпринимателями.
Налоговые уведомления с миллионными суммами ранее поступили блогерам в Казахстане – их заподозрили в занижении доходов и неуплате полагающихся налогов.
Сообщалось, что такие же "письма счастья" могут поступить и обычным физлицам.
А позже депутат высказал критику в адрес блогеров: он предлагал запретить им проводить розыгрыши в соцсетях и усилить контроль за их доходами. Также он отмечал, что блогеры ведут "легкий образ жизни" и убеждают казахстанцев в том, что можно зарабатывать деньги без серьезных вложений.
Как сообщает Айдар Масатбаев, налоговый эксперт, управляющий партнер юридической фирмы Salyqtez и автор Telegram-канала "ProНалоги Казахстан", прежде чем осуждать блогеров за уклонение от налогов, стоит обратить внимание на то, как работают сами фискальные органы.
Например, он указывает на нарушения в некоторых действиях налоговиков.
Откуда у налоговой банковские данные физлиц
Как сообщает эксперт, банки обязаны предоставлять уполномоченным органам сведения о платежах, поступающих на текущие счета, согласно статье 24 Налогового кодекса.
При этом закон предусматривает два ключевых сценария для индивидуальных предпринимателей (ИП):
- подпункт 19 – банки должны по запросу уполномоченного органа предоставлять информацию о суммарных платежах за календарный год, если платежи были осуществлены с использованием специального оборудования для карточных и мобильных платежей;
- подпункт 21 – банки обязаны ежемесячно передавать данные по платежам для предпринимателей, использующих специальное мобильное приложение и работающих по коммерческому счету в рамках определенных налоговых режимов.
"Интересен тот факт, что в списки переданных данных вошли также сведения о супругах блогеров.
По нормам статьи 23, для передачи информации требуется, чтобы предприниматель привлек не менее 100 переводящих лиц в течение трех месяцев. Супруги же не являются индивидуальными предпринимателями, и их данные должны оставаться вне сферы проверки", – отмечает эксперт.
Другими словами, сведения о данных физлицах, согласно его мнению, собирались с нарушениями и были получены налоговыми органами сомнительным путем.
Ранее в Комитете государственных доходов сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам. Однако затем их снова перевыставили.
Также в МВД отреагировали на слитые в Сеть списки блогеров с данными их налоговых задолженностей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2224077-dannye-kazahstancev-dlya-nalogovyh-proverok-polucheny-somnitelnym-putem-schitaet-ekspert-v-kazahstane/