Данные казахстанцев для налоговых проверок получены сомнительным путем, считает эксперт в Казахстане

Письма от налоговой о накопившихся долгах поступали не только блогерам, но и их супругам. Однако информация о текущих счетах физлиц не должна быть доступна налоговикам. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Налоговый эксперт Айдар Масатбаев заявил о возможной незаконности действий налоговых органов при проверке доходов блогеров и их супругов в Казахстане.

По словам эксперта, банки обязаны предоставлять налоговым органам информацию о платежах индивидуальных предпринимателей, но не обычных физических лиц.

Масатбаев отметил, что включение данных о супругах блогеров в проверку может быть нарушением, так как они не являются индивидуальными предпринимателями.

Налоговые уведомления с миллионными суммами ранее поступили блогерам в Казахстане – их заподозрили в занижении доходов и неуплате полагающихся налогов.

Сообщалось, что такие же "письма счастья" могут поступить и обычным физлицам.

А позже депутат высказал критику в адрес блогеров: он предлагал запретить им проводить розыгрыши в соцсетях и усилить контроль за их доходами. Также он отмечал, что блогеры ведут "легкий образ жизни" и убеждают казахстанцев в том, что можно зарабатывать деньги без серьезных вложений.

Как сообщает Айдар Масатбаев, налоговый эксперт, управляющий партнер юридической фирмы Salyqtez и автор Telegram-канала "ProНалоги Казахстан", прежде чем осуждать блогеров за уклонение от налогов, стоит обратить внимание на то, как работают сами фискальные органы.

Например, он указывает на нарушения в некоторых действиях налоговиков.

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Откуда у налоговой банковские данные физлиц

Как сообщает эксперт, банки обязаны предоставлять уполномоченным органам сведения о платежах, поступающих на текущие счета, согласно статье 24 Налогового кодекса.

При этом закон предусматривает два ключевых сценария для индивидуальных предпринимателей (ИП):

подпункт 19 – банки должны по запросу уполномоченного органа предоставлять информацию о суммарных платежах за календарный год, если платежи были осуществлены с использованием специального оборудования для карточных и мобильных платежей;

подпункт 21 – банки обязаны ежемесячно передавать данные по платежам для предпринимателей, использующих специальное мобильное приложение и работающих по коммерческому счету в рамках определенных налоговых режимов.

"Интересен тот факт, что в списки переданных данных вошли также сведения о супругах блогеров.

По нормам статьи 23, для передачи информации требуется, чтобы предприниматель привлек не менее 100 переводящих лиц в течение трех месяцев. Супруги же не являются индивидуальными предпринимателями, и их данные должны оставаться вне сферы проверки", – отмечает эксперт.

Другими словами, сведения о данных физлицах, согласно его мнению, собирались с нарушениями и были получены налоговыми органами сомнительным путем.

Ранее в Комитете государственных доходов сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам. Однако затем их снова перевыставили.

Также в МВД отреагировали на слитые в Сеть списки блогеров с данными их налоговых задолженностей.