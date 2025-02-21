Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Банковские переводы и игорный бизнес: какие изменения готовят в МНЭ

Опубликовано:

Мужчина в костюме
Чиновник. Иллюстративное фото: Ash2016 / Getty Images

Глава МНЭ Серик Жумангарин в подкасте Taldau Talks на тему реформы налогово-бюджетной политики в Казахстане рассказал, какие сферы еще предлагается обложить налогами, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин отметил, что сама по себе налоговая реформа - многогранная.

"Не многие знают, что сейчас в парламенте лежит проект закона, где в специальном налоговом режиме сделаны еще более революционные изменения. Там B2C 4% оставлено, с правом маслихата сделать 2%, а для B2B - 12%. Там, где было 3%, ее практически не будет. То, что делаем мы, на самом деле, мы делаем сквозной налог, в данном случае косвенный, и общая нагрузка будет в районе 3,3% максимум на предприятие", - добавил он.

По его словам, серьезная работа идет по банкам.

"Весь финансовый сектор будет облагаться налогом. Мы надеемся все-таки банковскую тайну (соблюсти - прим. ред.), хотя бы мобильные переводы рассмотреть, там речь идет о сроке, надо привести в порядок там отношения, по игровому бизнесу, по энергетическим напиткам, это в рамках так называемой налоговой морали. Где надо, антистимулировать некоторые вещи, как лудомания, излишнее потребление напитков, во благо общества", - заявил он.

Так, по данным главы МНЭ, игорный бизнес предлагается обложить по ставке 25% КПН, хотя звучат версии повысить до 35% и до 50%. Последний он назвал "перебором".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2222724-bankovskie-perevody-i-igornyy-biznes-kakie-izmeneniya-gotovyat-v-mne/