Банковские переводы и игорный бизнес: какие изменения готовят в МНЭ

Глава МНЭ Серик Жумангарин в подкасте Taldau Talks на тему реформы налогово-бюджетной политики в Казахстане рассказал, какие сферы еще предлагается обложить налогами, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин отметил, что сама по себе налоговая реформа - многогранная.

"Не многие знают, что сейчас в парламенте лежит проект закона, где в специальном налоговом режиме сделаны еще более революционные изменения. Там B2C 4% оставлено, с правом маслихата сделать 2%, а для B2B - 12%. Там, где было 3%, ее практически не будет. То, что делаем мы, на самом деле, мы делаем сквозной налог, в данном случае косвенный, и общая нагрузка будет в районе 3,3% максимум на предприятие", - добавил он.

По его словам, серьезная работа идет по банкам.

"Весь финансовый сектор будет облагаться налогом. Мы надеемся все-таки банковскую тайну (соблюсти - прим. ред.), хотя бы мобильные переводы рассмотреть, там речь идет о сроке, надо привести в порядок там отношения, по игровому бизнесу, по энергетическим напиткам, это в рамках так называемой налоговой морали. Где надо, антистимулировать некоторые вещи, как лудомания, излишнее потребление напитков, во благо общества", - заявил он.

Так, по данным главы МНЭ, игорный бизнес предлагается обложить по ставке 25% КПН, хотя звучат версии повысить до 35% и до 50%. Последний он назвал "перебором".