"Не нужно повышать ставки налогообложения": бизнес-омбудсмен о новом налоговом кодексе

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров побеседовал с корреспондентами NUR.KZ касательно некоторых вопросов по проекту нового налогового кодекса.

На сайте ombudsmanbiz.kz Нуров представил свою позицию по проекту налогового кодекса, ранее озвученную им главе государства. По мнению бизнес-омбудсмена, новый проект не учитывает требований законодательства в сфере регулирования предпринимательства.

Корреспонденты NUR.KZ поинтересовались у Нурова, в чем заключаются "нестыковки", а также как могут отразиться предлагаемые изменения, прежде всего, на микро-, малом и среднем бизнесе.

"Принятие нового налогового кодекса должно было быть ключевым шагом в решении поставленной главой государства задачи по удвоению валового внутреннего продукта и соответственно требовало создания режима наибольшего благоприятствования для инвестиций предпринимательства в экономику, что также означало расширение экономической базы налогообложения", - заявил Нуров.

Он также отметил, что особенно важным было обеспечить стабильность налоговой политики и правомерность налогового администрирования.

"Между тем, проект Налогового кодекса, несмотря на положительные сдвиги, содержал в себе также и депрессивные меры, угнетающие бизнес-среду. Помимо того, что оставалась неразрешенной проблема высокой налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, вынуждающей максимально занижать к показу заработные платы и тем самым искажать статистические, налоговые и иные данные об условиях труда, одновременно также предусматривалось существенное снижение предела дохода для применения специального налогового режима (СНР) с 600 тыс. до 135 тыс. МРП.

Это вряд ли приведет к ожидаемому расширению сферы розничного налога и может довольно негативно отразиться на финансовом состоянии ММСБ. Данное уменьшение в более чем 4 раза предела дохода для СНР по розничному налогу, каким бы ни было обоснованным, является непоследовательной мерой, непредсказуемо сворачивающей политику "розничного налога" для ММСБ всего лишь через год после своего внедрения. Я считаю, это заблокирует процесс легализации и укрупнения ММСБ. Кроме того, такая непредсказуемость и скорость законодательных изменений в целом плохо сказывается на инвестклимате в нашей экономике", - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

По его словам, этот проект был нацелен исключительно на краткосрочное пополнение государственного бюджета и при этом не столь очевидное.

"Поэтому спасибо главе государства за поддержку наших предложений о доработке проекта вплоть до конца 2025 года, так как еще остаются без рассмотрения проблемы: выравнивания ставок налогообложения для крупных предприятий, непрозрачности налоговых льгот и привилегий в экспортно-импортных операциях, а также все еще несущественного налогообложения предметов роскоши и прочих неработающих на экономику, простаивающих и излишних пространств типа сельхозугодий, находящихся в частной собственности", - заявил Нуров.

Высказался бизнес-омбудсмен и о налоговых ставках.

"Действующие налоговые ставки довольно либеральны и уже демонстрируют позитивный отклик в виде экономического роста, поэтому не нужно ни для кого под каким-либо основанием повышать ставки налогообложения, даже для субъектов финансового сектора. Достаточно будет лишь убрать неэффективные льготы, в том числе для банков, и выровнять все, по сути, льготные налоговые ставки в основных добывающих отраслях.

В частности, надо рассмотреть ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на предмет их эффективности. Надо разобраться насколько обосновано всего для одного лишь типа ископаемого наличие 9 градаций НДПИ от 5 до 18% по объемам нефтедобычи. Также не мешало бы разобраться с 38 ставками НДПИ от 0,25% до 18,5 % на разные типы твердых полезных ископаемых в горнорудной отрасли, где ставка НДПИ на алюминий почти в 10 раз ниже, чем на золото.

При этом, естественно, нужно всемерно стимулировать геологоразведочные работы на предприятиях этих отраслей для восстановления их истощающихся запасов, в частности безоговорочно принимать на налоговые вычеты все расходы и убытки по геологоразведке", - считает Нуров.

Он считает, что следует ликвидировать существующие на сегодня потерявшие актуальность налоговые льготы и преференции для крупного бизнеса.

"Такие альтернативные меры в новом налоговом кодексе обеспечат тогда намного более существенную в материальном отношении доходную часть поступлений в госбюджет, не задевая при этом социально уязвимый ММСБ.

Еще один важный вопрос, который я еще нигде не поднимал и который нуждается в изучении. Произвольное право у налоговиков по блокировке электронных счетов-фактур (ЭСФ) должно быть исключено из проекта Налогового кодекса.

Здесь лучше не доработать с отдельными мошенниками и потом бегать за ними по поводу фиктивных ЭСФ, чем в целом ставить под угрозу решение экономической задачи Главы государства по удвоению роста ВВП.

Нельзя путать экономическую проблему объема продаж, благодаря которому формируется налогооблагаемая база и возникает налоговая задолженность вообще, с чисто финансовой задачей взыскания уже начисленной, но неоплаченной налоговой задолженности", - заключил он.