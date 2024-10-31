Декларации на миллионы долларов зарегистрировали при пересечении границы в Алматы

При пересечении границы Казахстана некоторое имущество нужно декларировать. Только в Алматы было зарегистрировано 238 пассажирских деклараций на 3,7 млн долларов. Подробности читайте на NUR.KZ.

При пересечении границы Казахстана иногда гражданам приходится отчитываться перед таможней за имущество, которое вывозится из страны, или, наоборот, ввозится. Таким образом в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) борются с контрабандой и отмыванием денег.

В частности, контроль осуществляется при помощи пассажирской таможенной декларации — это документ, который физические лица заполняют при перемещении товаров для личного пользования через границу ЕАЭС. Она помогает контролировать перемещение товаров, требующих декларирования, и предотвращать нарушения.

Как сообщили в Департаменте государственных доходов по Алматы, только с начала года при пересечении таможни в городе было зарегистрировано 238 деклараций на сумму свыше 3,7 млн долларов. Среди имущества пассажиры перевозили драгоценности, меха, часы и цифровую технику.

"В процессе контроля сотрудники таможни выявили 50 нарушений по недекларированию наличной иностранной валюты и 19 нарушений по недекларированию ценных товаров, таких как мобильные телефоны и ювелирные изделия", – сообщили в департаменте.

Обязательно отчитываться перед таможенниками нужно за следующие виды имущества:

наличные деньги на сумму, эквивалентную 10 000 долларам ;

; личные автотранспортные средства;

драгоценные материалы;.

культурные ценности;

животные и растения;

оружие и наркотические вещества.

По закону, физические лица имеют право беспошлинно ввозить товары для личного пользования в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, соблюдая установленные лимиты: до 10 000 евро и весом до 50 кг – для воздушного транспорта, до 500 евро и до 25 кг – для других видов транспорта или пешего перехода.

Если превысить лимиты, придется уплатить таможенные платежи в размере 30% от стоимости товаров, но не менее 4 евро за каждый килограмм перевеса. А вот пытаться незаконно провезти подлежащие декларированию имущество не стоит – за это предусмотрено наказание в виде серьезного штрафа.