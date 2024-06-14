"Ведут тройную бухгалтерию": в КГД назвали причину слежки за мобильными переводами

Главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц КГД Гульден Хасенова рассказала, почему было принято решение по мониторингу мобильных переводов, передает NUR.KZ.

Гульден Хасенова в прямом эфире в Instagram сообщила, что мобильные переводы предназначены для переводов между физлицами. Но сейчас, с ее слов, пошла такая тенденция, что бизнес начал использовать их с предпринимательской целью: при оказании каких-то услуг или при торгово-закупочной деятельности клиентов просят отправить мобильный перевод.

"Нет, не должно быть так! Должны быть QR-переводы, кассовый аппарат, если оплата идет наличными. Мобильные переводы не предназначены для предпринимательской цели, получается, они скрывают свои доходы", - сказала она.

Именно из-за этого, по ее словам и был введен механизм мониторинга мобильных переводов - чтобы снизить уровень теневой экономики.

"Начали использовать мобильные переводы в целях бизнеса. Поэтому сделали такой критерий - что если в течение 3 месяцев подряд от разных 100 лиц приходят эти мобильные переводы, то они попадают в зону риска как предпринимательская деятельность.

Но я хотела бы сказать, чтоб у людей было понимание: когда мы со своей зарплаты платим подоходный налог, они считают, что это нормально. А предприниматели? Не секрет, что сейчас многие двойную, тройную бухгалтерию ведут, стараются скрывать доходы. Потребители, это ваши права ущемляют: скрывают доходы", - заявила Хасенова.

При этом она напомнила, что за счет налогов выполняются социальные обязательства государством.

"Налоги идут на зарплаты, пособия. У каждого в семье есть пенсионеры - вот на пенсии идут. Инвалиды есть, на помощь малообеспеченным, социально уязвимым слоям населения, на строительство школ, садиков, дорог - вот на что идут налоги. То есть, они идут на благородные цели… и важно, чтобы предприниматели не скрывали свои доходы", - резюмировала спикер.

Контроль мобильных переводов в Казахстане

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начали отслеживать мобильные переводы работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. Также с прошлого года отслеживаются переводы госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

Ранее экс-глава Минфина Ерулан Жамаубаев объяснял, что такие меры направлены на то, чтобы мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом.

Также в начале января вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

При этом если ранее сообщалось, что "заподозрить" предпринимательскую деятельность могут при проведении более 100 мобильных переводов в течение трех месяцев, то потом в МНЭ обозначали общую сумму этих переводов - не более трех минимальных заработных плат (МЗП), или 255 тыс. тенге.

Позже депутат Азат Перуашев предложил перестать тотально контролировать мобильные переводы в Казахстане. По его словам, нужно вести критерий только на уровне микробизнеса для переводов более 1 млн тенге в месяц.

В мае текущего года мы написали подробный материал о том, будут ли проверять казахстанцев, которые часто отправляют мобильные переводы. Недавно в КГД напомнили, что в Казахстане проверяют только подозрительные мобильные переводы - когда один человек получает их от сотен разных граждан ежемесячно.