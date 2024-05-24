Сколько придется заплатить, чтобы законно освободиться от наказания в Казахстане

Поручительство в виде залога является распространенной практикой замены наказания. Однако не всегда это применимо, а сумма может достичь миллионов тенге. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Статья 69 УК Казахстана позволяет освобождать от наказания при внесении залога, равного максимальному штрафу за правонарушение.

Механизм применяется для лиц, впервые совершивших преступления небольшой или средней тяжести, но не касается коррупционных, террористических и иных тяжких преступлений.

Если освобожденный не нарушает закон в период поручительства, залог возвращается; иначе залог конфискуется государством. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Как сообщает сайт Yur.kz, статья 69 Уголовного кодекса (УК) Республики Казахстан предусматривает условия для освобождения от наказания с установлением поручительства.

При этом поручительство заключается во внесении залога, равного максимальному размеру штрафа, предусмотренному за совершенное правонарушение. Это означает, что лицо может быть освобождено от наказания при условии внесения указанного залога.

Напомним, что уголовная ответственность возможна и за неуплату кредитов.

Когда применимо поручительство

"В системе уголовного права РК существует механизм освобождения лиц от наказания при условии установления поручительства, как предусмотрено в статье 69 Уголовного кодекса.

Этот инструмент применяется в случаях, когда лицо впервые совершает уголовный проступок или преступление небольшой, средней тяжести, не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека", – указывается в источнике.

Также отмечается, что статья 69 не распространяется на лиц, совершивших определенные категории преступлений:

коррупционные;

террористические, экстремистские преступления;

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних или совершенные в составе преступной группы.

При этом освобождение лица от отбывания наказания с установлением поручительства не допускается, если против этого выступают либо потерпевшая сторона, либо сам обвиняемый.

Сколько придется заплатить

Как указывается в источнике, размер залога по поручительству будет равен максимальному размеру штрафа, предусмотренному за совершенное правонарушение.

То есть, если за совершение преступления в виде кражи предусмотрен максимальный штраф в 1 000 МРП, или 3 692 000 тенге на 2024 год (часть 1 статьи 188 УК РК), то размер залога в этом случае будет таким же.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

При этом срок действия поручительства зависит от степени общественной опасности правонарушения и категорий преступления:

при совершении уголовного проступка – от шести месяцев до одного года;

при совершении преступления небольшой тяжести – от одного года до двух лет;

при совершении преступления средней тяжести – от двух до пяти лет.

Вернут ли деньги после истечения срока

Деньги, внесенные в качество залога, возвращаются поручителю, если лицо, освобожденное от наказания, не совершит нового уголовного правонарушения в течение срока поручительства.

"Однако, если в период поручительства совершается новое правонарушение, решение об освобождении отменяется, и лицу назначается наказание согласно правилам назначения наказания по совокупности приговоров.

В таком случае залог конфискуется в пользу государства", – сообщается в источнике.

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