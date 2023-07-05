Автоледи на BMW задолжала почти 20 млн тенге в Шымкенте

Женщина за рулем. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте выявили автоледи с долгами почти в 20 млн тенге. Это полицейским удалось сделать с помощью программы "Коргау", передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Через программу "Коргау" сотрудники ЦОУ ДП Шымкента получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами.

За владелицей BMW числилась задолженность по исполнительным производствам в размере почти 20 млн тенге.

Для задержания транспорта, припаркованного по Тамерлановскому шоссе, выехали патрульные вместе с судебными исполнителями.

Уклоняющейся от уплаты женщине напомнили о долгах, а машину водворили на штрафную стоянку, с которой она сможет ее забрать только после полного погашения задолженности.

Как отмечают в МВД, значительную роль в повышении транспортной дисциплины оказывают автоматические системы фиксации нарушений ПДД. На дорогах страны установлены тысячи камер.

По поручению министра внутренних дел было разработано мобильное приложение "Коргау" для повышения эффективности надзора за дорожным движением.

В нем интегрированы возможности камер системы "Сергек", Центров оперативного управления и мобильных приложений МВД, откуда сведения поступают на планшеты сотрудников, что позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили:

с подложными государственными регистрационными номерами;

непрошедшие технический осмотр;

используемые без страхового полиса;

разыскиваемые по ориентировкам, в том числе злостных нарушителей правил дорожного движения с задолженностями по штрафам;

совершившие более двух нарушений в течение 10 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2027668-avtoledi-na-bmw-zadolzhala-pochti-20-mln-tenge-v-shymkente/