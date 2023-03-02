Срок назначения штрафа за неоплату платных дорог хотят ввести в Казахстане

Платный участок дороги. Иллюстративное фото: aerogondo/Getty Images

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР РК) предложили поправки в процесс оплаты за использование платных трасс. В чем они заключаются, узнали журналисты NUR.KZ.

За использование некоторых участков дорог в Казахстане автовладельцы должны платить. Однако не на всех платных трассах предусмотрены пункты взимания платы.

На это обратили внимание в МИИР РК и предложили внести изменения в Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения. Соответствующий проект приказа был опубликован на портале "Открытые НПА".

В правилах отметили три способа оплаты проезда по платным дорогам:

по предварительной оплате с помощью сервисов платежных систем;

оплата в пункте взимания платы (ПВП) при его наличии;

постоплата после выезда с платного участка в течение семи календарных дней.

Стоит отметить, что казахстанцы и раньше могли оплатить проезд по платным дорогам до, во время и после пересечения арки контроля. Но теперь этот момент прописали в правилах, а также закрепили срок, в течение которого нужно произвести постоплату, чтобы избежать наказания.

"При неуплате платы за проезд пользователя в течении семи календарных дней на восьмой день организатор направляет материалы в органы транспортного контроля для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 628 КОАП РК", – говорится в документе.

Другими словами, у водителей будет всего семь дней для того, чтобы оплатить совершенный проезд по платной дороге. Спустя это время ему будет выписан штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге в 2023 году) для физических лиц и 10 МРП (34 500 тенге) для юридических лиц.

Водитель со смартфоном. Иллюстративное фото: dvulikaia/Getty Images

Помимо введения сроков постоплаты в законопроекте также прописали правила использования абонементов. Их можно приобрести на добровольной основе сроком на месяц или год.

На один месяц можно оформить абонемент только для грузовиков, которые зарегистрированы на административно-территориальной единице, прилегающей к платному участку.

Годовые "проездные" могут оформлять как владельцы легковушек, так и грузовиков, но такая возможность также есть только у тех автовладельцев, чьи транспортные средства зарегистрированы на административно-территориальной единице прилегающей к платному участку. Остальные должны будут платить по стандартной схеме.

По предложенным правилам при наличии прицепа автовладельцы грузовиков должны будут приобретать отдельный "проездной". При этом абонементы выдаются на каждый платный участок дороги отдельно. Более того, как отмечается в документе, их нельзя будет перерегистрировать на другого пользователя.

"При наступлении непредвиденных обстоятельств (снятие с учета, продажа, банкрот или смерть владельца автотранспортного средства) у пользователя годового абонемента, этот абонемент не может быть перерегистрирован на другого пользователя, такой абонемент аннулируется и необходимо приобретать новый", – говорится в проекте.

Сейчас проект закона находится на стадии обсуждения, которая продлится до 16 марта. Это значит, что поправки еще не вступили в законную силу, а их условия могут еще поменяться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2011450-srok-naznacheniya-shtrafa-za-neoplatu-platnyh-dorog-hotyat-vvesti-v-kazahstane/