Еще один способ сдать декларацию о доходах и имуществе онлайн появился в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы, которые ранее сдавали "входную" декларацию об активах и обязательствах, должны ежегодно декларировать свои доходы и имущество. О новом способе подачи этого документа узнали журналисты NIUR.KZ.

В Казахстане полным ходом идет внедрение всеобщего декларирования доходов и имущества. В новом 2023 году стартовал второй этап, а это значит, что новая категория граждан должна будет сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00.

Однако и тем гражданам, которые сдали ее еще в 2021 году не стоит забывать о своих обязанностях. Они, как и в прошлом году, должны подать очередную декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Как сообщает Департамент государственных доходов по Мангистауской области, теперь появился еще один способ сделать это, не выходя из дома – через портал "Электронного правительства" eGov.kz.

Для этого нужно зайти в раздел "Таможня и налоги", перейти по вкладке "Налогообложение" и выбрать услугу "Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)".

Декларацию в электронном виде также можно сдать через «Кабинет налогоплательщика» и мобильным приложением "e-Salyq Аzamat".

В ведомстве также напомнили о сроках сдачи отчетности. Те казахстанцы, которые собираются задекларировать свое имущество на бумажном носителе, должны это сделать до 15 июля 2023 года. Декларации в электронном виде принимаются до 15 сентября этого же года.

Напомним, что в 2023 году к всеобщему декларированию подключили вторую группу граждан – работников государственных учреждений и квазигоссектора, а также их супругов.

"Входную" декларацию об активах и обязательствах физических лиц по форме 250.00 они также могут подать онлайн на сайте "Электронного правительства" и посредством других интернет-ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2004582-esche-odin-sposob-sdat-deklaratsiyu-o-dohodah-i-imuschestve-onlayn-poyavilsya-v-kazahstane/