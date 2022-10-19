"Проездные" для автобусов и грузовиков хотят ввести на платных дорогах в Казахстане

Платный участок дороги. Иллюстративное фото: aerogondo/Getty Images

На данный момент в стране действует 11 платных дорог, у каждой из которых своя стоимость. Впрочем, некоторые водители могут сэкономить, купив "проездной". Сейчас рассматривается возможность расширить круг лиц, кто может приобрести такой абонемент. Сколько они будут стоить, узнали журналисты NUR.KZ.

Платные дороги могут оказаться очень удобной транспортной системой, которая позволяет быстро прибыть из одного населенного пункта в другой.

Однако за удобство необходимо платить, что может сильно ударить по финансам водителя. Это особенно актуально для жителей, которые живут рядом с платными трассами и вынуждены ежедневно пользоваться ими.

В связи с этим для водителей местного легкового автотранспорта ранее были введены «проездные» - абонементы стоимостью 1 000 тенге, которые позволяют 365 дней беспрепятственно пользоваться платными трассами.

Местный транспорт – это транспортное средство, зарегистрированное в установленном порядке в местности, которая прилегает к платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения при перемещении за пределами одного района.

Другими словами, казахстанцы, которые живут рядом с платными трассами могут сэкономить, купив абонемент.

В данный момент также рассматривается возможность введения аналогичных абонементов для автобусов и грузовых автомобилей. Проект, который вводит такую возможность, был предложен Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и опубликован на портале «Открытые НПА».

Согласно проекту, для владельцев автобусов и грузовиков, которые проживают вдоль платных трасс, будет введена абонентская плата – на месяц или на год.

Стоимость месячных «проездных» варьируется от 2 МРП до 10 МРП (6 126 тенге - 30 630 тенге в 2022 году), а годовых – от 20 МРП до 100 МРП (61 260 тенге - 306 300 тенге). Их цена зависит от типа транспорта, количество пассажирских мест и его грузоподъемности.

Стоимость проездных. Источник: Открытые НПА

Что касается владельцев «легковушек», то проект не вносит для них никаких изменений – они по-прежнему смогут приобрести только годовой абонемент стоимостью 1 000 тенге.

Также стоит отметить, что, несмотря на разную стоимость проезда на платных трассах, абонементы везде имеют одинаковую фиксированную стоимость.

В свою очередь, для владельцев транзитного транспорта, то есть тех людей, которые не проживают вдоль платных дорог, приобретение «проездного» не предусмотрено, а значит они обязаны платить по стандартной ставке.

Сейчас данный проект находится на стадии публичного обсуждения, которая завершится только 2 ноября. Это значит, что данные поправки еще не вступили в силу и условия приобретения абонементов могут измениться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1993320-proezdnye-dlya-avtobusov-i-gruzovikov-hotyat-vvesti-na-kazahstanskih-platnyh-dorogah/