"Лишний" миллион в выплатах астанчанам не понравился депутату

На маслихата депутат Нурлан Муслим удивился выплатам в Астане за снесенные под застройку участки с гаражами - астанчанам заплатят на миллион тенге больше, передает корреспондент NUR.KZ.

"Оценка по сносу. Я смотрю по "Южному" (идущий под снос гаражный кооператив - прим. авт.) список - 5-5,5 млн тенге. В прошлом году таких цифр не было. Я тоже занимаюсь выкупом. Например, мы по 4,5 млн тенге выкупаем. На основании чего цена формируется?" - спросил депутат.

Представитель акимата ответил, что цену формирует рынок. Если в прошлом году максимальная цена выплаты за снесенный участок действительно составляла 4,5 млн тенге, в то в этом году это уже 5,5 млн тенге.

Некоторые собственники, по словам главы "Городской недвижимости" акимата Александра Строчкова, просят 8-9 млн тенге за свои участки, потому что им нужно "на лечение, погасить кредит или купить машину".

"У вас есть право в суд идти. Это же бюджетные деньги", - ответил депутат Нурлан Муслим.

Замакима Астаны Евгений Глотов предложил наказывать астанчан, которым принадлежат участки, а также оценщиков, если акимату покажется, что они сговорились для указания более высокой цены.

"Я заинтересован, чтобы экономить бюджет, потому что изъятий и сноса очень много, много строится объектов. Есть нормы закона, которые не позволяют вольно оценивать объекты недвижимости и земли.

Я предлагаю в тех случаях, когда у нас есть сомнения, передавать материалы в правоохранительные органы, чтобы они давали оценку действиям. И там, где есть претензии к оценочным компаниям, пусть возбуждаются уголовные дела, и оценщики, возможно, вместе с собственниками привлекаются к административной или уголовной ответственности. Это поможет избежать сговоров при проведении оценки", - заявил замакима.

По теме сноса добавим, в Алматы жители микрорайона Ожет могут остаться без своих домов - они попадают под снос из-за строительства трассы. Люди категорически не согласны с этим.

Отметим, в Алматы и Астане нередко случается так, что дом попадает под снос в связи со строительством нового городского объекта. Этот процесс в законодательстве называется принудительным отчуждением земельных участков для государственных нужд, влекущим прекращение права собственности или землепользования.

Выплата компенсаций за снос дома регулируется сразу двумя законами - "О жилищных отношениях" и "Земельным кодексом".

Ранее мы уже рассказывали, что предоставляется взамен дома, идущего под снос.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.