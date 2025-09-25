"Лишний" миллион в выплатах астанчанам не понравился депутату
Опубликовано:
На заседании маслихата депутат Нурлан Муслим удивился выплатам в Астане за снесенные под застройку участки с гаражами - астанчанам заплатят на миллион тенге больше, передает корреспондент NUR.KZ.
"Оценка по сносу. Я смотрю по "Южному" (идущий под снос гаражный кооператив - прим. авт.) список - 5-5,5 млн тенге. В прошлом году таких цифр не было. Я тоже занимаюсь выкупом. Например, мы по 4,5 млн тенге выкупаем. На основании чего цена формируется?" - спросил депутат.
Представитель акимата ответил, что цену формирует рынок. Если в прошлом году максимальная цена выплаты за снесенный участок действительно составляла 4,5 млн тенге, в то в этом году это уже 5,5 млн тенге.
Некоторые собственники, по словам главы "Городской недвижимости" акимата Александра Строчкова, просят 8-9 млн тенге за свои участки, потому что им нужно "на лечение, погасить кредит или купить машину".
"У вас есть право в суд идти. Это же бюджетные деньги", - ответил депутат Нурлан Муслим.
Замакима Астаны Евгений Глотов предложил наказывать астанчан, которым принадлежат участки, а также оценщиков, если акимату покажется, что они сговорились для указания более высокой цены.
"Я заинтересован, чтобы экономить бюджет, потому что изъятий и сноса очень много, много строится объектов. Есть нормы закона, которые не позволяют вольно оценивать объекты недвижимости и земли.
Я предлагаю в тех случаях, когда у нас есть сомнения, передавать материалы в правоохранительные органы, чтобы они давали оценку действиям. И там, где есть претензии к оценочным компаниям, пусть возбуждаются уголовные дела, и оценщики, возможно, вместе с собственниками привлекаются к административной или уголовной ответственности. Это поможет избежать сговоров при проведении оценки", - заявил замакима.
По теме сноса добавим, в Алматы жители микрорайона Ожет могут остаться без своих домов - они попадают под снос из-за строительства трассы. Люди категорически не согласны с этим.
Отметим, в Алматы и Астане нередко случается так, что дом попадает под снос в связи со строительством нового городского объекта. Этот процесс в законодательстве называется принудительным отчуждением земельных участков для государственных нужд, влекущим прекращение права собственности или землепользования.
Выплата компенсаций за снос дома регулируется сразу двумя законами - "О жилищных отношениях" и "Земельным кодексом".
Ранее мы уже рассказывали, что предоставляется взамен дома, идущего под снос.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2290296-lishniy-million-v-vyplatah-astanchanam-ne-ponravilsya-deputatu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах