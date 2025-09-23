jitsu gif
      Название для первой АЭС в Казахстане: стали известны новые подробности

      Опубликовано:

      АЭС
      АЭС. Иллюстративное фото: Stefano Guidi / Getty Images

      В пресс-службе Агентства по атомной энергии сообщили, что конкурс на лучшее название первой АЭС стартует 25 сентября, передает NUR.KZ. Победителя объявят уже в октябре.

      Сегодня состоялось первое заседание комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование для первой АЭС Казахстана.

      "Для охвата максимального количества граждан Казахстана прием предложений на лучшее наименование АЭС будет осуществляться через приложение eGov Mobile",- напомнил председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

      Даты проведения конкурса

      • 25 сентября - официальное объявление о старте конкурса;
      • с 25 сентября по 10 октября - сбор предложений через приложение eGov Mobile;
      • с 11 по 24 октября - анализ поступивших предложений;
      • до конца октября - определение лучшего наименования АЭС.

      "Конкурс будет открытым и прозрачным. Каждый желающий сможет предложить свое название для АЭС, а итоговое решение комиссии станет известно уже к концу октября", - заявили в Агентстве.

      Ранее стало известно, что казахстанцы, которые примут участие в голосовании при выборе названия первой в стране АЭС, в случае победы получат сертификат соавтора.

      Кроме того, президент Токаев заявил, что Казахстану нужно уже сейчас приступить к вопросу строительства второй и третьей АЭС.

      До этого в Агентстве по атомной энергии были утверждены положение и состав конкурсной комиссии по выбору наименования АЭС. Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС.

