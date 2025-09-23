Зерно предлагают использовать для расчета, получения кредитов и страхования в Казахстане
Пилотный проект по токенизации зерна запустят в Казахстане - в Костанайской области будет реализован проект по внедрению блокчейна в агросектор, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.
Как рассказали в пресс-службе правительства, в Костанайской области запустят пилотный проект по внедрению блокчейна в агросектор. Отмечается, что технология "токенизации" предполагает преобразование реальных товаров в цифровые токены на платформе блокчейн.
"Токенизация зерна - это перевод реального зерна в цифровой токен на блокчейне. Технология превращает зерно в полноценный финансовый инструмент, который можно использовать для расчетов и торговли, получения кредитов, страхования рисков", - доложил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин.
Отмечается, что в случае успешной реализации пилотного проекта в Костанайской области, планируется рассмотреть его масштабирование по всей стране совместно с отраслевым государственным органом.
В июле мы писали, что в Казахстане для вывода из теневого рынка криптоинвесторов запустили пилотный проект по обмену криптовалюты на деньги.
В мае этого года стало известно, что Нацбанк начнет регулировать криптовалюту в Казахстане - подготовлен комплекс законодательных поправок, формирующих правовую основу оборота цифровых активов.
